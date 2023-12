Les Franciscaines en scène : « Odile et l’eau » Anne Brochet 145b avenue de la République Deauville, 24 février 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:30:00

fin : 2024-02-24 20:45:00

En résidence aux Franciscaines, Anne Brochet livre deux de ses plus belles créations.

« Odile et l’eau » est le journal de bord d’une jeune nageuse qui dessine, par touches subtiles d’impressions fugaces entremêlées de souvenirs drôles et tendres, l’histoire intime d’une femme à une période charnière de son existence.

Odile est une héroïne ordinaire et solitaire qui, le temps d’un été, entraine le spectateur à sauter dans l’eau du grand bassin d’une piscine municipale pour la suivre dans son couloir de nage. Ses enfants ont grandi, sa mère a quitté ce monde et elle n’a plus d’homme dans sa vie. Odile nage tous les jours pour ne pas couler. A force de longueurs, elle finira par vivre une renaissance.

Texte, conception et jeu : Anne Brochet

Collaboration artistique et chorégraphie : Joëlle Bouvier

Collaboration artistique : Elsa Imbert

Scénographie : Zoé Pautet

Anne Brochet a incarné Roxane aux côtés de Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac, elle a joué sous la direction de Claude Chabrol (Masque, 1987) et a été récompensée du César du meilleur second rôle pour Tous les matins du monde d’Alain Corneau. En résidence aux Franciscaines, elle livre deux de ses plus belles créations.

La Chapelle.

La Chapelle

La Chapelle

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT SPL Deauville