Les rencontres du musée : sport et politique 145B avenue de la République Deauville, 17 février 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:00:00

fin : 2024-02-17 17:30:00

Le sport mobilise par sa médiatisation et semble transgresser les tabous et les clivages. Il nourrit les imaginaires et fait l’objet de consensus lors de grandes manifestations. Dès lors il se transforme en vecteur pour les pouvoirs. Parce qu’il contribue à diffuser les idéologies, les États s’y intéressent vivement au sport. Pourtant il repose sur une illusion de masse, une utopie dans la définition et dans les rôles qu’on veut lui faire jouer. C’est le vif intérêt des pouvoirs pour la jeunesse qui se manifeste derrière la volonté d’emprise sur les sports.

Marc Bourhis, directeur général de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, est l’ancien directeur des sports à la Ville de Caen. Dans cette conférence, il invite à la réflexion sur le sport comme un élément fondamental de notre société, à la fois fédérateur des peuples et instrument de pouvoir..

145B avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT SPL Deauville