Les Franciscaines au galop : Rencontre avec François Lucas & Marion Collard 145B avenue de la République Deauville, 11 février 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 16:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00

Entretien entre Maxime Collard, cavalière de dressage en lice pour les JO de Paris 2024, et François Lucas, cavalier de haut niveau qui à 80 ans a été le témoin privilégié de l’évolution du monde du cheval.

Championne de France jeunes cavaliers en 2007, Maxime Collard décroche 5 victoires internationales et 5 classements internationaux cette même année. La dresseuse est finaliste des Championnats d’Europe à Nussolch et de la FEI World Cup Young Riders à Francfort. Début 2021, elle intègre les listes FFE JOP Tokyo 2021 et Paris 2024.

Champion de France de concours complets en 1967, enseignant, préparateur de chevaux, organisateur de compétitions ou encore juge aux Jeux Olympique de Los Angeles, Séoul et Barcelone, François Lucas a contribué au développement du cheval et de l’équitation en France. Ces dernières années, il a porté le projet d’installer les épreuves équestres des Jeux olympiques 2024 au Château de Versailles.

Une rencontre animée par Franck Le Mestre, Directeur du Pole International du Cheval Longines-Deauville..

145B avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

