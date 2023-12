Les Franciscaines en scène : « My Story » 145b avenue de la République Deauville, 7 février 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 19:30:00

fin : 2024-02-07 21:00:00

Avec l’apparition du selfie, l’autoportrait est devenu un geste quotidien, banal et ordinaire. La comédienne et metteuse en scène Céline Ohrel s’interroge sur la signification de cette pratique qui touche des milliards de personnes à travers le monde. Un seule-en-scène vibrant qui questionne l’impact des nouvelles technologies dans nos vies et dans le rapport à soi.

Le livre de Marion Zilio : Faceworld, le visage au XXIième siècle est le point de départ de « My Story ». Dans cet ouvrage, la critique d’art plonge dans les questions anthropologiques que soulèvent le selfie, la vulgarisation et la démultiplication de l’autoportrait en déployant les lignes de tensions qui existe avec l’avènement de la photographie. Céline Ohrel a fait de cette réflexion une pièce sur le selfie comme miroir de nous-même et de notre société, une performance pour une seule personne aux multiples visages, un monologue pour une comédienne, une enquête entre auto-fiction et documentaire depuis les premiers portraits photographiques jusqu’à Instagram.

Texte, mise en scène et jeu : Céline Orhel

Dramaturgie, regard extérieur : Didier Laval

Scénographie : Alban Ho Van

Création Lumières : Kelig Le Bars

Création sonore : Thomas Turine

A partir de 14 ans

La Chapelle.

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13