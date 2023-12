Les rendez-vous Friendciscaines – Yoga et santé 145b avenue de la République Deauville, 6 février 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 17:00:00

fin : 2024-02-06 18:00:00

Chaque mardi, les rendez-vous Friendciscaines, imaginés par l’équipe des Franciscaines, sont des moments de rencontre entre amis – abonnés,

visiteurs, curieux, commissaires, conférenciers, médiateurs.

Ouvert et convivial, ce temps de découverte et de partage autour de ce qui rassemble permet d’échanger autour des collections, de la programmation et découvrir les équipements ou encore les coulisses…

Yoga et santé : ce qu’en dit la science.

Yoga avec des chèvres, beer yoga… Le yoga est partout, et à toutes les sauces ! En dehors de ces approches parfois fantaisistes, retour sur les fondements de cette pratique ancestrale avec Bérangère Descamps, responsable de la médiation. Un peu de théorie sur les bienfaits scientifiques du yoga sur la santé en amont du cours de yoga collectif aux Franciscaines du 25 février..

Chaque mardi, les rendez-vous Friendciscaines, imaginés par l’équipe des Franciscaines, sont des moments de rencontre entre amis – abonnés,

visiteurs, curieux, commissaires, conférenciers, médiateurs.

Ouvert et convivial, ce temps de découverte et de partage autour de ce qui rassemble permet d’échanger autour des collections, de la programmation et découvrir les équipements ou encore les coulisses…

Yoga et santé : ce qu’en dit la science.

Yoga avec des chèvres, beer yoga… Le yoga est partout, et à toutes les sauces ! En dehors de ces approches parfois fantaisistes, retour sur les fondements de cette pratique ancestrale avec Bérangère Descamps, responsable de la médiation. Un peu de théorie sur les bienfaits scientifiques du yoga sur la santé en amont du cours de yoga collectif aux Franciscaines du 25 février.

Chaque mardi, les rendez-vous Friendciscaines, imaginés par l’équipe des Franciscaines, sont des moments de rencontre entre amis – abonnés,

visiteurs, curieux, commissaires, conférenciers, médiateurs.

Ouvert et convivial, ce temps de découverte et de partage autour de ce qui rassemble permet d’échanger autour des collections, de la programmation et découvrir les équipements ou encore les coulisses…

Yoga et santé : ce qu’en dit la science.

Yoga avec des chèvres, beer yoga… Le yoga est partout, et à toutes les sauces ! En dehors de ces approches parfois fantaisistes, retour sur les fondements de cette pratique ancestrale avec Bérangère Descamps, responsable de la médiation. Un peu de théorie sur les bienfaits scientifiques du yoga sur la santé en amont du cours de yoga collectif aux Franciscaines du 25 février.

.

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT SPL Deauville