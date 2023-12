Les Franciscaines en scène : « Contre-temps » 145b avenue de la République Deauville, 3 février 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:30:00

fin : 2024-02-03 20:50:00

Biopic musical enlevé d’après la vie du compositeur François Courdot.

Comment un chef d’orchestre français se retrouve-t-il à Broadway, directeur d’opérettes le jour, et jazzman la nuit ?

C’est une histoire sensationnelle, celle d’un artiste resté méconnu malgré une œuvre singulière et une vie ô combien romanesque, le compositeur François Courdot (1919‑1968).

Grâce au travail du biographe James McGraff et aux découvertes récentes de quelques rares partitions, « Contre-temps » retrace la vie épatante et fantasque de François Coudrot, compositeur né à Fontainebleau en 1919, Prix de Rome en 1939 et élève de Nadia Boulanger qu’il suivra aux Etats-Unis où il se liera d’amitié avec Leonard Bernstein. Une plongée euphorique et richement illustrée dans l’histoire de l’opérette et de la comédie musicale du 20e siècle, joyeusement menée par l’équipe créative de Comédiens ! et le Trio Opaline.

« Epatant récit que celui de la vie rocambolesque de françois Courdot {…] On s’y régale des voix lyriques ou swing des interprètes autant que des drôles de péripéties d’un personnage qui réserve bien des surprises. »

Télérama TTT

« Une comédie musicale menée tambour battant. » France Inter

« Un spectacle inventif et jubilatoire. » Regard en coulisse

Conception et mise en scène : Samuel Sené

Textes : Eric Chantelauze

Musiques : François Courdot

Arrangements et piano : Raphaël Bancou

Avec Marion Rybaka et Marion Préïté

La Chapelle.

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



