Les rencontres du musée : « L’invention du corps sportif » 145b avenue de la République Deauville, 28 janvier 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 16:00:00

fin : 2024-01-28 17:30:00

Le corps sportif, par son esthétique et son efficacité affirmée, échappe-t-il à tout commentaire ?

Georges Vigarello, historien français spécialiste de l’histoire de l’hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps, est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.

Il remet en question le corps sportif comme un modèle en progrès constant, représentatif de la diversité des techniques, des cultures et des milieux. En observant les athlètes au stade, Georges Vigarello révèle la volonté absolue de maîtriser les gestes et de contrôler leurs effets. L’exigence qui fait toute la différence entre un corps entraîné, celui du sportif, et un corps qui ne l’est pas, celui des autres.

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT SPL Deauville