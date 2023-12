Exposition : « André Hambourg : Vive le sport ! » 145b avenue de la République Deauville Catégories d’Évènement: Calvados

Deauville Exposition : « André Hambourg : Vive le sport ! » 145b avenue de la République Deauville, 27 janvier 2024, Deauville. Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-27

fin : 2024-05-12 Le Musée André Hambourg a l’esprit sportif avec une exposition dédiée à la représentation du sport dans l’œuvre d’André Hambourg (1909-1999) grand amoureux des sports de plein air.

L’artiste, toujours curieux de son environnement, peint les activités de son quotidien. Sur la plage de Deauville, entre les quelques badauds qui se promènent, l’artiste capture les sportifs qui se lancent en mer pour des régates.

Lors de son voyage sur le porte-hélicoptère Jeanne d’Arc en tant que peintre de la Marine, il croque les différentes activités sportives (escrime, courses à pied) qui se déroulent à bord. Espace André Hambourg (niveau 1)

Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30..

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-10

145b avenue de la République Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/