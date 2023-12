Exposition : « Architecture(s) » 145b avenue de la République Deauville, 27 janvier 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-27

fin : 2025-01-05

Aujourd’hui riche de quelques 7000 œuvres d’art, le Musée des Franciscaines présente chaque année une sélection de ses collections en libre accès, à travers ses Univers : Art de vivre, Cheval, Spectacle et Deauville.

Forte de la politique d’acquisition de la ville de Deauville, du fonds Peindre en Normandie et de la générosité d’importants donateurs, les collections des Franciscaines comptent désormais des œuvres d’artistes majeurs tels que Boudin, Courbet, Dufy, Géricault, Monet, Renoir ou encore Signac, auxquelles vient s’ajouter un fonds photographique de 1700 tirages mettant à l’honneur à la fois de grands noms de l’histoire de la photographie mais aussi des créations contemporaines dans le cadre du festival Planches Contact.

Pour ce nouveau thème autour de l’architecture, une sélection de peintures, dessins, estampes et photographies sera mise en regard avec les univers thématiques de la médiathèque :

– Univers Deauville : le patrimoine unique de la ville avec ses lieux emblématiques de l’architecture normande, notamment ses villas.

– Univers Cheval : les hippodromes et infrastructures liées aux arts équestres.

– Univers Spectacle : les casinos, les Bains de Mer, et surtout les fameuses Planches, dont nous fêtons cette année les 100 ans avec un clin d’oeil « ils ont foulé les Planches ».

– Univers Art de vivre : la mythique piscine de Deauville conçue par Roger Taillibert en 1965.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30.

