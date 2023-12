Exposition : « Le sport : pour la beauté du geste » 145b avenue de la République Deauville, 27 janvier 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-27

fin : 2024-05-12

Pour inaugurer cette année Olympique, la première exposition des Franciscaines présente une explorations du geste sportif dans sa dimension physique, technique et spirituelle. Le geste sportif est une expression du génie de l’athlète, entre puissance et maîtrise, grâce et performance. C’est une formidable source d’inspiration pour les artistes.

A travers huit disciplines sportives (le tennis, le foot, le rugby, la boxe, le saut en hauteur, le plongeon, le tir à l’arc et la course), « Le sport : pour la beauté du geste » s’intéresse à cette esthétique du geste qui tend à la perfection. Le parcours de l’exposition rassemble une sélection d’œuvres d’art, d’images documentaires, de maquettes et de photographies issues notamment des collections de l’INSEP (Institut national du Sport, de l’Expertise et de la Performance), du Musée National du Sport, du Centre Pompidou ou encore de l’iconothèque du journal L’Équipe.

COMMISSARIAT : Thierry Grillet, ancien directeur de la diffusion culturelle de la BnF, essayiste, et écrivain.

L’exposition « Le Sport : pour la beauté du geste » participe à la mobilisation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 à travers les dispositifs Olympiade Culturelle mis en place par le Comité d’Organisation de Paris 2024 et Terre de Jeux 2024 dont la Ville de Deauville fait partie.

Espace André Hambourg (niveau 2) + Galerie des Maîtres.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30..

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



