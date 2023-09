Magie nouvelle : « Aux commencements » – performance de Philippe Beau 145b avenue de la République Deauville, 27 décembre 2023, Deauville.

Deauville

Pendant trois jours, l’installation « Aux Commencements » reçoit la visite d’un spécialiste des ombres chinoises et de l’ombromanie. Philippe Beau est un magicien des ombres, l’un des rares artistes professionnels spécialisés dans la discipline rare et poétique qui consiste à créer des jeux d’ombres en utilisant uniquement ses mains. On appelle cet art ancestral l’ombromanie.

Grâce à un univers graphique fait d’ombres et de dessins projetés et animés, l’expérience spatiale et sonore s’amplifie. L’œuvre ouvre sur un monde disparu, où l’homme et l’animal sont reliés par des forces profondes et énigmatiques. Un moment suspendu de re-connexion au vivant et au sentiment magique.

Proposées en accès payant, les séances, d’une durée de 20 minutes chacune, sont accessibles sur réservation.

SÉANCES : 10H45, 11H45, 12H45, 14H30, 15H30, 16H30 ET 17H30

Conception : Clément Debailleul, Philippe Beau et Céline Diez

Direction artistique, création sonore et vidéo : Clément Debailleul

Création d’ombres : Philippe Beau

Scénographie, dessins et lumière : Céline Diez assistée de Sabine Rolland

Régie générale : William Defresne.

Jeudi 2023-12-27 fin : 2023-12-29

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



For three days, the « Aux Commencements » installation is visited by a specialist in shadow play and ombromanie. Philippe Beau is a shadow magician, one of the few professional artists specializing in the rare and poetic discipline of creating shadow plays using only his hands. This ancient art is known as ombromanie.

Thanks to a graphic universe of shadows and projected, animated drawings, the spatial and aural experience is amplified. The work opens onto a vanished world, where man and animal are linked by profound, enigmatic forces. A suspended moment of reconnection with the living and with a sense of magic.

Admission is charged, but 20-minute sessions are available on reservation.

SESSIONS: 10:45 AM, 11:45 AM, 12:45 PM, 2:30 PM, 3:30 PM, 4:30 PM AND 5:30 PM

Concept: Clément Debailleul, Philippe Beau and Céline Diez

Artistic direction, sound and video creation: Clément Debailleul

Shadow creation: Philippe Beau

Set design, drawings and lighting: Céline Diez assisted by Sabine Rolland

Stage manager: William Defresne

Durante tres días, la instalación « Aux Commencements » recibirá la visita de un especialista en juegos de sombras y ombromanía. Philippe Beau es mago de sombras, uno de los pocos artistas profesionales especializados en la rara y poética disciplina de crear juegos de sombras utilizando únicamente las manos. Este antiguo arte se conoce como ombromanía.

Gracias a un universo gráfico formado por sombras y dibujos proyectados y animados, la experiencia espacial y auditiva se amplifica. La obra se abre a un mundo desaparecido, donde el hombre y el animal están unidos por fuerzas profundas y enigmáticas. Un momento suspendido de reconexión con lo vivo y con un sentido de la magia.

Las sesiones, de 20 minutos de duración cada una, son gratuitas y se pueden reservar con antelación.

SESIONES: 10:45, 11:45, 12:45, 14:30, 15:30, 16:30 Y 17:30

Concepto: Clément Debailleul, Philippe Beau y Céline Diez

Dirección artística, creación de sonido y vídeo: Clément Debailleul

Creación de sombras: Philippe Beau

Escenografía, dibujos e iluminación: Céline Diez asistida por Sabine Rolland

Director de escena: William Defresne

Drei Tage lang wird die Installation « Aux Commencements » von einem Spezialisten für chinesische Schatten und Ombromanie besucht. Philippe Beau ist ein Schattenmagier und einer der wenigen professionellen Künstler, die sich auf die seltene und poetische Disziplin spezialisiert haben, nur mit den Händen Schattenspiele zu erzeugen. Diese uralte Kunst wird als Ombromanie bezeichnet.

Dank eines grafischen Universums aus Schatten, projizierten und animierten Zeichnungen wird die räumliche und akustische Erfahrung verstärkt. Das Werk öffnet den Blick auf eine verschwundene Welt, in der Mensch und Tier durch tiefe und rätselhafte Kräfte miteinander verbunden sind. Ein schwebender Moment der Wiederverbindung mit dem Leben und dem magischen Gefühl.

Die Sitzungen dauern jeweils 20 Minuten und sind kostenpflichtig. Für die Teilnahme ist eine Reservierung erforderlich.

SITZUNGEN: 10:45 UHR, 11:45 UHR, 12:45 UHR, 14:30 UHR, 15:30 UHR, 16:30 UHR UND 17:30 UHR

Gestaltung: Clément Debailleul, Philippe Beau und Céline Diez

Künstlerische Leitung, Ton- und Videokreation : Clément Debailleul

Schattenkreation: Philippe Beau

Bühnenbild, Zeichnungen und Licht: Céline Diez, unterstützt von Sabine Rolland

Allgemeine Regie: William Defresne

