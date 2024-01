Magie nouvelle : « Aux commencements » 145b avenue de la République Deauville, samedi 23 décembre 2023.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-23 10:30:00

fin : 2024-01-06 18:30:00

Expérience immersive et poétique, l’installation « Aux Commencements » est destinée aux familles.

Ce projet plonge les spectateurs au cœur d’une étrange grotte de papier pour partir à la découverte de la préhistoire, de l’art pariétal et aux origines de la magie, l’illusion est totale. Un moment suspendu de re-connexion au vivant et au sentiment magique.

La Compagnie normande 14:20 a fondé le mouvement artistique de la Magie nouvelle en 2000. Sollicitée par les acteurs majeurs du spectacle vivant à l’échelle internationale, comme le Cirque du Soleil. Depuis plus de vingt ans, ses trois artistes-chercheurs, Clément Debailleul, Valentine Losseau et Raphaël Navarro, ont développé des innovations dans le milieu des arts de la scène, diffusées dans le monde entier.

Les créations de la Compagnie 14:20 sont jalonnées de collaborations prestigieuses, avec Jean-Paul Gaultier, Lou Doillon, Matthieu Chedid, Zabou Breitman, Jean-Michel Ribes, Macha Mackeieff, Yoshi Oida, Yael Naim, Philippe Decouflé, Laurence Equilbey, Ibrahim Maalouf, La Comédie française, JR…

Conception : Clément Debailleul, Philippe Beau et Céline Diez

Direction artistique, création sonore et vidéo : Clément Debailleul

Scénographie, dessins et lumière : Céline Diez assistée de Sabine Rolland

Régie générale : William Defresne

La Compagnie 14:20 est conventionnée par Le Ministère de la Culture – DRAC Normandie et par la Région Normandie. Elle bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT SPL Deauville