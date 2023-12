Rencontre : Élisabeth Quin s’entretient avec Sylvain Tesson 145b avenue de la République Deauville, 17 décembre 2023, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 16:00:00

fin : 2023-12-17 17:30:00

Journaliste, écrivaine et présentatrice de l’émission « 28 minutes » sur Arte, Élisabeth Quin mène cette année un cycle d’entretiens sur l’écologie et les enjeux posés par nos relations au vivant.

Pour cet entretient elle reçoit Sylvain Tesson, écrivain-voyageur et aventurier au long cours dont les récits et essais aux quatre coins de la planète forment une chronique de notre monde. Né en 1972 à Paris, Sylvain Tesson commence à escalader des monuments la nuit avec quelques camarades de lycée avant de partir pour un tour du monde à bicyclette, objet du recueil « On a roulé sur la terre ». Son DEA de géographie en poche, Sylvain part pour un pèlerinage de six mois en Himalaya qui débouchera sur les steppes d’Asie centrale, la Sibérie sur les traces des évadés du goulag, une cabane au bord du lac Baïkal, un album sur la guerre en Afghanistan… Fort de ces expériences, Sylvain Tesson livre ses réflexions sur la solitude, l’espace et le silence, trois essentiels qui viendront peut-être à manquer aux générations futures.

Suivie d’une dédicace.

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



