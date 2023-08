Boum cosmopolite – Radio minus 145b avenue de la République Deauville, 1 novembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

La Radio Minus Sound System débarque sur le dancefloor des Franciscaines avec une grande boum pop pour faire danser au son de musiques trouvées aux quatre coins de la planète ! Avec deux Dj déjantés aux platines il faut s’attendre à de nombreuses surprises : atelier confection, masques maison, ballons gonflables, jeux interactifs, mapping vidéo, quizz. Ce bal décalé sera suivi d’un goûter géant à partager entre amis.

Tous les ingrédients d’une boum réussie !

A partir de 5 ans..

2023-11-01 15:00:00 fin : 2023-11-01 16:00:00. .

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



The Radio Minus Sound System takes to the dancefloor at Les Franciscaines with a big pop dance party featuring music from all over the world! With two crazy DJs at the turntables, you can expect plenty of surprises: a dressmaking workshop, homemade masks, inflatable balloons, interactive games, video mapping and quizzes. This offbeat ball will be followed by a giant snack to share with friends.

All the ingredients for a successful party!

Ages 5 and up.

Radio Minus Sound System se lanza a la pista de baile de Les Franciscaines con una gran fiesta de baile pop al ritmo de música de todo el mundo Con dos locos DJs a los platos, habrá muchas sorpresas, como un taller de costura, máscaras caseras, globos hinchables, juegos interactivos, video mapping y un concurso. Después de la fiesta, habrá una merienda gigante para compartir con los amigos.

¡Todos los ingredientes para una gran fiesta!

A partir de 5 años.

Das Radio Minus Sound System kommt mit einer großen Pop-Boom auf den Dancefloor der Franziskanerinnen, um zu den Klängen von Musik aus aller Welt zu tanzen! Mit zwei verrückten DJs an den Plattentellern sind zahlreiche Überraschungen zu erwarten: Workshops, selbstgemachte Masken, aufblasbare Ballons, interaktive Spiele, Videomapping, Quiz. Auf diesen schrägen Ball folgt ein riesiger Snack, den Sie mit Ihren Freunden teilen können.

Alle Zutaten für eine erfolgreiche Boum!

Ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité