Planches contact – Spectacle : « Si l’orage nous entend » 145b avenue de la République Deauville, 25 octobre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Sommes-nous vraiment seuls, en nous ? Et pourquoi faudrait-il lutter pour taire cette multiplicité ? Après tout, sommes-nous aussi séparés du monde qui nous entoure, que la modernité nous l’a laissé croire ? Jean-François Spricigo, photographe invité du festival Planches Contact avec le Conservatoire du littoral, a choisi de célébrer les tensions contradictoires et les voix qui nous habitent, à rebours du culte de la personnalité monolithique que la société nous invite à embrasser pour nous affirmer. Si l’orage nous entend sonne comme une ode à nos pluralités.

Le cabinet psychanalytique dans lequel l’action se déroule ne tarde pas à se charger, à mesure que l’homme, incarné par le metteur en scène, convoque ceux sans qui il aurait été autre : Soeur Emmanuelle, le bûcheron philosophe Lorenzo Pellegrini, l’incandescent Marcel Moreau, Henri David Thoreau ou le chien Hiko. Bercé par les voix d’Anna Mouglalis, Jacques Bonnaffé et Philippe Grimbert, doucement enveloppé par le chant de Philippe Jaroussky,

Conception, mise en scène, photographies : Jean-François Spricigo

Interprétation : Jean-François Spricigo et Fabrice Naud.

2023-10-25 19:30:00 fin : 2023-10-25 21:00:00. .

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Are we really alone? And why should we fight to silence this multiplicity? After all, are we as separate from the world around us as modernity has led us to believe? Jean-François Spricigo, guest photographer at the Planches Contact festival with the Conservatoire du littoral, has chosen to celebrate the contradictory tensions and voices that inhabit us, in contrast to the cult of the monolithic personality that society invites us to embrace in order to assert ourselves. Si l’orage nous entend (If the storm hears us) sounds like an ode to our pluralities.

The psychoanalytical cabinet in which the action unfolds soon becomes crowded, as the man, embodied by the director, summons those without whom he would have been different: Sister Emmanuelle, the philosophical lumberjack Lorenzo Pellegrini, the incandescent Marcel Moreau, Henri David Thoreau and the dog Hiko. Cradled by the voices of Anna Mouglalis, Jacques Bonnaffé and Philippe Grimbert, gently enveloped by the singing of Philippe Jaroussky,

Concept, direction, photography: Jean-François Spricigo

Performance: Jean-François Spricigo and Fabrice Naud

¿Estamos realmente solos? ¿Y por qué debemos esforzarnos por callar esta multiplicidad? Después de todo, ¿estamos tan separados del mundo que nos rodea como la modernidad nos ha hecho creer? Jean-François Spricigo, fotógrafo invitado al festival Planches Contact del Conservatoire du Littoral, ha optado por celebrar las tensiones y voces contradictorias que llevamos dentro, en contraste con el culto a la personalidad monolítica que la sociedad nos invita a abrazar para afirmarnos. Si l’orage nous entend (Si la tormenta nos oye) suena como una oda a nuestras pluralidades.

El estudio psicoanalítico en el que se desarrolla la acción no tarda en llenarse, ya que el hombre, encarnado por el director, convoca a aquellos sin los que habría sido diferente: la hermana Emmanuelle, el leñador-filósofo Lorenzo Pellegrini, el incandescente Marcel Moreau, Henri David Thoreau y el perro Hiko. Arrullado por las voces de Anna Mouglalis, Jacques Bonnaffé y Philippe Grimbert, suavemente envuelto por el canto de Philippe Jaroussky,

Diseñado, dirigido y fotografiado por Jean-François Spricigo

Interpretación: Jean-François Spricigo y Fabrice Naud

Sind wir in uns wirklich allein? Und warum sollten wir darum kämpfen, diese Vielfältigkeit zu verschweigen? Sind wir wirklich so sehr von der Welt um uns herum getrennt, wie uns die Moderne glauben machen will? Jean-François Spricigo, Gastfotograf des Festivals Planches Contact mit dem Conservatoire du littoral, hat sich dafür entschieden, die widersprüchlichen Spannungen und Stimmen in uns zu feiern, entgegen dem monolithischen Persönlichkeitskult, den die Gesellschaft uns zur Selbstbestätigung zu umarmen auffordert. Si l’orage nous entends klingt wie eine Ode an unsere Pluralität.

Die psychoanalytische Praxis, in der sich die Handlung abspielt, wird bald voller, als der Mann, der vom Regisseur verkörpert wird, diejenigen herbeiruft, ohne die er ein anderer wäre: Schwester Emmanuelle, den philosophischen Holzfäller Lorenzo Pellegrini, den glühenden Marcel Moreau, Henri David Thoreau oder den Hund Hiko. Eingelullt von den Stimmen von Anna Mouglalis, Jacques Bonnaffé und Philippe Grimbert, sanft umhüllt vom Gesang Philippe Jarousskys,

Konzept, Regie, Fotografien: Jean-François Spricigo

Darsteller: Jean-François Spricigo und Fabrice Naud

