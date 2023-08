Spectacle : « Gradiva, celle qui marche » par Stéphanie Fuster 145b avenue de la République Deauville, 13 octobre 2023, Deauville.

Les Franciscaines en scène : après avoir fait le tour du monde avec le portrait dansé qu’Aurélien Bory lui avait composé, Stéphanie Fuster poursuit sa recherche sur le flamenco, et la manière dont elle peut transformer cet art codifié avec « Gradiva, celle qui marche ».

Gradiva est le nom donné à une figure féminine représentée sur un bas-relief antique d’un musée de Rome. Elle est également l’héroïne d’un court roman de Jensen qui inspira Freud.

En remettant son corps en marche à l’intérieur de la danse flamenca, Stéphanie Fuster démystifie le fantasme, pour écrire, souverainement, sa propre histoire de danseuse et de chorégraphe, un chemin vers la danse. Elle donne chair à « celle qui marche vers l’avant », dont le déplacement, fier et déterminé, lui ouvre une voie : celle d’une analyse, d’une décomposition du flamenco qui lui permet de défaire les fils d’une ardente fascination pour une femme extraordinaire, la danseuse de flamenco.

« Stéphanie Fuster se fond dans une vision fantasmée de l’héroïne Gradiva, pour s’y retrouver en creux et écrire en filigrane son parcours d’artiste aventureuse. » Rosita Boisseau – Télérama 17.07.2018

Conception, chorégraphie et interprétation : Stéphanie Fuster

Mise en scène : Fanny de Chaillé.

Les Franciscaines en scène: after touring the world with Aurélien Bory?s dance portrait of her, Stéphanie Fuster continues her research into flamenco, and how it can transform this codified art with « Gradiva, celle qui marche ».

Gradiva is the name given to a female figure depicted on an ancient bas-relief in a museum in Rome. She is also the heroine of a short novel by Jensen that inspired Freud.

By putting her body back into flamenco dance, Stéphanie Fuster demystifies the fantasy, to write, with sovereignty, her own story as a dancer and choreographer, a path towards dance. She gives flesh to « the one who walks forward », whose proud, determined movement opens a path for her: that of an analysis, a decomposition of flamenco that allows her to unravel the threads of an ardent fascination for an extraordinary woman, the flamenco dancer.

« Stéphanie Fuster melts into a phantasmagorical vision of the heroine Gradiva, to find herself in the hollow and write in filigree her journey as an adventurous artist. » Rosita Boisseau ? Télérama 17.07.2018

Concept, choreography and performance: Stéphanie Fuster

Director: Fanny de Chaillé

Les Franciscaines en scène: tras dar la vuelta al mundo con el retrato que de ella hizo Aurélien Bory al baile, Stéphanie Fuster prosigue su investigación sobre el flamenco y la forma en que puede transformar este arte codificado con Gradiva, la que camina.

Gradiva es el nombre de una figura femenina representada en un antiguo bajorrelieve de un museo de Roma. También es la heroína de una novela corta de Jensen que inspiró a Freud.

Al volver a poner su cuerpo en movimiento dentro del baile flamenco, Stéphanie Fuster desmitifica la fantasía para escribir, con soberanía, su propia historia de bailarina y coreógrafa, un camino hacia la danza. Da cuerpo a « la que camina hacia delante », cuyo movimiento orgulloso y decidido le abre un camino: el de un análisis, una descomposición del flamenco que le permite desenredar los hilos de una ardiente fascinación por una mujer extraordinaria, la bailaora flamenca.

« Stéphanie Fuster se funde en una visión fantaseada de la heroína Gradiva, para encontrarse a sí misma en el hueco y escribir en filigrana su periplo de artista aventurera » Rosita Boisseau ? Télérama 17.07.2018

Concepto, coreografía e interpretación: Stéphanie Fuster

Dirección: Fanny de Chaillé

Les Franciscaines en scène: Nachdem sie mit dem getanzten Porträt, das Aurélien Bory für sie zusammengestellt hatte, um die Welt gereist war, setzt Stéphanie Fuster mit « Gradiva, celle qui marche » ihre Suche nach dem Flamenco und der Art und Weise, wie sie diese kodifizierte Kunst umwandeln kann, fort.

Gradiva ist der Name einer weiblichen Figur, die auf einem antiken Basrelief in einem Museum in Rom dargestellt ist. Sie ist auch die Heldin eines kurzen Romans von Jensen, der Freud inspirierte.

Indem sie ihren Körper innerhalb des Flamencotanzes wieder in Bewegung setzt, entmystifiziert Stéphanie Fuster die Fantasie, um souverän ihre eigene Geschichte als Tänzerin und Choreografin zu schreiben, einen Weg zum Tanz. Sie gibt der « Vorwärtsgehenden » Fleisch, deren stolze und entschlossene Bewegung ihr einen Weg öffnet: den einer Analyse, einer Zerlegung des Flamencos, die es ihr ermöglicht, die Fäden einer glühenden Faszination für eine außergewöhnliche Frau, die Flamencotänzerin, zu lösen.

« Stéphanie Fuster verschmilzt mit einer fantastischen Vision der Heldin Gradiva, um sich selbst darin zu finden und ihren Weg als abenteuerlustige Künstlerin als Wasserzeichen zu schreiben. » Rosita Boisseau ? Télérama 17.07.2018

Konzept, Choreografie und Interpretation: Stéphanie Fuster

Regie: Fanny de Chaillé

