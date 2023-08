Rencontre : Delanoë/Sardou, une certaine idée de la chanson 145b avenue de la République Deauville, 7 octobre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Les Franciscaines à livre ouvert : Pierre Delanoë a écrit six des plus grands succès de Michel Sardou. Une collaboration artistique unique, restituée lors d’une conférence passionnante de Bertrand Pénisson, spécialiste de l’artiste.

C’est près de 6 millions de 45 tours qui sont vendus de 1973 à 1979, lors de la collaboration de Michel Sardou avec Pierre Delanoë. A l’heure où Michel Sardou entame une triomphale tournée d’adieu, Les Franciscaines met en lumière son fonds Delanoë représentant une donation des 134 cahiers manuscrits de ses chansons.

Les titres phares de l’artiste, tels que : « En chantant », « Les lacs du Connemara », « La java de Broadway », « Le France », « Les vieux mariés », « Être une femme »… et des 65 autres chansons écrites pour Michel Sardou sont ici présentés. Après avoir découvert puis étudié ces manuscrits et rencontré 70 collaborateurs du chanteur, Bertrand Pénisson restitue ici le processus créatif de Michel Sardou avec Pierre Delanoë, l’histoire des chansons, leurs différents registres, les thématiques chères aux deux artistes, leurs succès et leurs échecs.

C’est à Bertrand Pénisson qu’on doit la seule encyclopédie discographique (deux volumes) consacrée à l’œuvre de Michel Sardou. Il possède tous les albums de l’artiste et a suivi assidûment ses spectacles depuis le milieu des années 80.

La rencontre sera suivie d’une dédicace..

Les Franciscaines à livre ouvert: Pierre Delanoë wrote six of Michel Sardou’s greatest hits. A unique artistic collaboration, presented in a fascinating lecture by Bertrand Pénisson, a specialist on the artist.

From 1973 to 1979, Michel Sardou’s collaboration with Pierre Delanoë sold almost 6 million singles. At a time when Michel Sardou is embarking on a triumphant farewell tour, Les Franciscaines is highlighting its Delanoë collection, representing a donation of 134 handwritten notebooks of his songs.

Sardou’s greatest hits, such as « En chantant », « Les lacs du Connemara », « La java de Broadway », « Le France », « Les vieux mariés », « Être une femme »? and 65 other songs written for Michel Sardou are presented here. After discovering and studying these manuscripts, and meeting 70 of the singer?s collaborators, Bertrand Pénisson reconstructs Michel Sardou?s creative process with Pierre Delanoë, the history of the songs, their different registers, the themes dear to both artists, their successes and failures.

Bertrand Pénisson is responsible for the only two-volume record encyclopedia devoted to Michel Sardou. He owns all the artist?s albums and has assiduously followed his shows since the mid-80s.

The meeting will be followed by a book signing.

Les Franciscaines à livre ouvert: Pierre Delanoë escribió seis de los grandes éxitos de Michel Sardou. Una colaboración artística única, relatada en una fascinante conferencia por Bertrand Pénisson, especialista en el artista.

Entre 1973 y 1979, durante la colaboración de Michel Sardou con Pierre Delanoë, se vendieron casi 6 millones de singles. En un momento en que Michel Sardou emprende una triunfal gira de despedida, Les Franciscaines ponen de relieve su colección Delanoë, que representa una donación de 134 cuadernos manuscritos de sus canciones.

Se presentan aquí los grandes éxitos de Sardou, como « En chantant », « Les lacs du Connemara », « La java de Broadway », « Le France », « Les vieux mariés », « Être une femme » y otras 65 canciones escritas para Michel Sardou. Tras descubrir y estudiar estos manuscritos y reunirse con 70 colaboradores del cantante, Bertrand Pénisson reconstruye el proceso creativo de Michel Sardou con Pierre Delanoë, la historia de las canciones, sus diferentes registros, los temas queridos por ambos artistas, sus éxitos y sus fracasos.

Bertrand Pénisson es el responsable de la única enciclopedia discográfica en dos volúmenes dedicada a Michel Sardou. Posee todos los álbumes del artista y ha seguido asiduamente sus espectáculos desde mediados de los años 80.

El encuentro irá seguido de una firma de libros.

Les Franciscaines à livre ouvert: Pierre Delanoë schrieb sechs der größten Hits von Michel Sardou. Eine einzigartige künstlerische Zusammenarbeit, die in einem spannenden Vortrag von Bertrand Pénisson, einem Spezialisten für den Künstler, wiedergegeben wird.

Von 1973 bis 1979 wurden während der Zusammenarbeit von Michel Sardou und Pierre Delanoë fast 6 Millionen Singles verkauft. Während Michel Sardou eine triumphale Abschiedstournee startet, stellt Les Franciscaines seinen Delanoë-Fonds vor, der eine Schenkung von 134 handgeschriebenen Heften seiner Lieder darstellt.

Die wichtigsten Titel des Künstlers wie « En chantant », « Les lacs du Connemara », « La java de Broadway », « Le France », « Les vieux mariés », « Être une femme »? und 65 weitere für Michel Sardou geschriebene Lieder werden hier vorgestellt. Nachdem er die Manuskripte entdeckt und studiert und 70 Mitarbeiter des Sängers getroffen hat, gibt Bertrand Pénisson hier den kreativen Prozess von Michel Sardou mit Pierre Delanoë wieder, die Geschichte der Lieder, ihre verschiedenen Register, die Themen, die den beiden Künstlern am Herzen lagen, ihre Erfolge und Misserfolge.

Bertrand Pénisson ist der Autor der einzigen Enzyklopädie (zwei Bände) über das Werk von Michel Sardou. Er besitzt alle Alben des Künstlers und hat seine Auftritte seit Mitte der 80er Jahre regelmäßig verfolgt.

Im Anschluss an das Treffen findet eine Signierstunde statt.

