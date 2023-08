Exposition : « Dans l’intimité de Marcel Gromaire » 145b avenue de la République Deauville, 7 octobre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Intéressé un temps par le cubisme, parce qu’il structure les corps et les compositions, Marcel Gromaire (1892-1971) préfère retenir les leçons de Cézanne de la synthétisation des formes. Le travail de Gromaire est souvent qualifié de puissant et sculptural.

Cet ensemble présente des œuvres intimes, issues d’une collection dans la descendance de l’artiste, qui mettent en scène ses proches dans leurs occupations quotidiennes, mais présente aussi l’artiste au travail. L’exposition explore ainsi un pan méconnu de l’œuvre de Marcel Gromaire, mêlant représentations de la maison familiale et de la côte fleurie, dessins, peintures et gravures qui nous entraînent dans l’univers personnel de l’artiste.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30..

Vendredi 2023-10-07 10:30:00 fin : 2024-01-07 18:30:00. .

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Interested for a time in Cubism, because it structures bodies and compositions, Marcel Gromaire (1892-1971) preferred to retain Cézanne’s lessons in synthesizing forms. Gromaire’s work is often described as powerful and sculptural.

The exhibition features intimate works from a collection of the artist’s descendants, depicting those close to him in their daily lives, as well as the artist at work. The exhibition explores a little-known aspect of Marcel Gromaire?s work, combining representations of the family home and the Côte Fleurie with drawings, paintings and engravings that take us into the artist?s personal universe.

Open Tuesday to Sunday, 10.30 am to 6.30 pm.

Interesado durante un tiempo por el cubismo, porque estructura cuerpos y composiciones, Marcel Gromaire (1892-1971) prefirió aprender las lecciones de Cézanne en la síntesis de las formas. La obra de Gromaire se describe a menudo como poderosa y escultórica.

Esta exposición presenta obras íntimas procedentes de una colección de descendientes del artista, que representan a sus allegados en su vida cotidiana, así como al artista trabajando. La exposición explora un aspecto poco conocido de la obra de Marcel Gromaire, combinando representaciones de la casa familiar y de la Côte Fleurie con dibujos, pinturas y grabados que nos adentran en el mundo personal del artista.

Abierto de martes a domingo, de 10.30 a 18.30 h.

Marcel Gromaire (1892-1971) war eine Zeit lang am Kubismus interessiert, weil dieser die Körper und Kompositionen strukturierte, zog es aber vor, Cézannes Lektionen der Synthetisierung der Formen zu beherzigen. Gromaires Arbeiten werden oft als kraftvoll und skulptural bezeichnet.

Dieses Ensemble zeigt intime Werke aus einer Sammlung in der Nachkommenschaft des Künstlers, die seine Angehörigen bei ihren täglichen Beschäftigungen in Szene setzen, aber auch den Künstler bei der Arbeit zeigen. Die Ausstellung erkundet so einen unbekannten Teil des Werks von Marcel Gromaire, indem sie Darstellungen des Familienhauses und der Blumenküste mit Zeichnungen, Gemälden und Drucken vermischt, die uns in die persönliche Welt des Künstlers entführen.

Geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10.30 bis 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité