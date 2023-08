Les rencontres du musée : Marcel Gromaire avec Bruno Gaudichon 145b avenue de la République Deauville, 30 septembre 2023, Deauville.

Marcel Gromaire a tracé une voie singulière dans l’histoire de l’art du 20e siècle, entre la rigueur de la grille cubiste et l’expressionnisme flamand.

L’artiste invente ainsi un réalisme qui s’affranchit des règles et qui reflète l’inspiration des primitifs gothiques. Par sa conception très élaborée de chaque sujet traité et son exigence de la « belle ouvrage » (dans l’esprit des compagnons du Moyen-Âge), chacune de ses toiles représente une pièce unique.

En complément de l’exposition « Dans l’intimité de Marcel Gromaire », Bruno Gaudichon, conservateur en chef du musée La Piscine, revient sur l’ensemble de la carrière de l’artiste, telle que dépeinte dans Marcel Gromaire, l’élégance de la force, organisée en 2019-2020 par le musée Eugène Boudin de Honfleur, le musée Paul-Valéry à Sète et La Piscine – musée d’Art et d’Industrie André Diligent de Roubaix..

Marcel Gromaire charted a singular course in 20th-century art history, between the rigor of the Cubist grid and Flemish expressionism.

The artist invented a realism that broke away from the rules and reflected the inspiration of the Gothic primitives. With his highly elaborate conception of each subject and his demand for « fine work » (in the spirit of the journeymen of the Middle Ages), each of his canvases represents a unique piece.

To complement the exhibition « Dans l?intimité de Marcel Gromaire », Bruno Gaudichon, chief curator of the La Piscine museum, looks back at the artist?s entire career, as depicted in Marcel Gromaire, l?élégance de la force, organized in 2019-2020 by the Eugène Boudin museum in Honfleur, the Paul-Valéry museum in Sète and La Piscine? musée d?Art et d?Industrie André Diligent in Roubaix.

Marcel Gromaire trazó una trayectoria singular en la historia del arte del siglo XX, entre el rigor de la cuadrícula cubista y el expresionismo flamenco.

El artista inventó un realismo que se liberaba de las reglas y reflejaba la inspiración de los primitivos góticos. Con un enfoque muy sofisticado de cada tema y su exigencia de « trabajo fino » (en el espíritu de los jornaleros de la Edad Media), cada uno de sus lienzos es una pieza única.

Como complemento a la exposición « Dans l’intimité de Marcel Gromaire », Bruno Gaudichon, conservador jefe del museo La Piscine, hace un recorrido por toda la carrera del artista en Marcel Gromaire, l’élégance de la force, organizada en 2019-2020 por los museos Eugène Boudin de Honfleur, Paul-Valéry de Sète y La Piscine ? musée d’Art et d’Industrie André Diligent de Roubaix.

Marcel Gromaire hat in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts einen einzigartigen Weg zwischen der Strenge des kubistischen Rasters und dem flämischen Expressionismus eingeschlagen.

Der Künstler erfand so einen Realismus, der sich von den Regeln befreite und die Inspiration der gotischen Primitiven widerspiegelte. Durch seine ausgefeilte Konzeption jedes behandelten Themas und seine Forderung nach « schöner Arbeit » (im Geiste der mittelalterlichen Gesellen) ist jedes seiner Gemälde ein Unikat.

Als Ergänzung zur Ausstellung « In der Intimität von Marcel Gromaire » geht Bruno Gaudichon, Chefkonservator des Museums La Piscine, auf die gesamte Karriere des Künstlers ein, wie sie in Marcel Gromaire, die Eleganz der Kraft dargestellt wird, die 2019-2020 vom Musée Eugène Boudin in Honfleur, dem Musée Paul-Valéry in Sète und La Piscine? Musée d?Art et d?Industrie André Diligent in Roubaix veranstaltet wird.

