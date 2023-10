Visite commentée de l’exposition « Dans l’intimité de Marcel Gromaire » 145B avenue de la République Deauville, 30 septembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

L’exposition choisit d’explorer un pan méconnu de l’œuvre de Gromaire en s’intéressant aux œuvres issues d’une collection dans la descendance de l’artiste, qui mettent en scène ses proches dans leurs occupations quotidiennes, mais présentent aussi….

Samedi 2023-09-30 14:30:00 fin : 2023-09-30 15:30:00. EUR.

145B avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



The exhibition explores a little-known aspect of Gromaire?s work, focusing on works from a collection belonging to the artist?s descendants, which depict his close friends and family in their daily activities, but also present…

La exposición explora un aspecto menos conocido de la obra de Gromaire, centrándose en obras de una colección perteneciente a los descendientes del artista, que representan a su familia y amigos en su vida cotidiana, pero…

Die Ausstellung erkundet einen unbekannten Teil von Gromaires Werk, indem sie sich auf die Werke konzentriert, die aus einer Sammlung von Nachkommen des Künstlers stammen und die seine Verwandten bei ihren alltäglichen Beschäftigungen zeigen, aber auch…

