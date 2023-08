Journées du Patrimoine : Visite historique des Franciscaines 145B avenue de la République Deauville, 16 septembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Découvrir Les Franciscaines, son passé et ses collections, c’est découvrir une partie de l’histoire de Deauville. Un bond de 150 ans en arrière vous plongera dans le chantier de ce qui sera alors un orphelinat. En tendant l’oreille, et avec un peu d’imagination, vous entendrez le bavardage des sœurs dans le jardin du cloître, la mélodie des psaumes dans la chapelle et le tintement des cuillères dans ce qui était déjà un réfectoire.

Puis retournez au présent pour explorer le nouveau projet architectural d’Alain Moatti et comprendre le fonctionnement d’un centre culturel atypique lors d’une promenade rythmée par les livres et les œuvres d’art..

145B avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Discovering Les Franciscaines, its past and its collections, means discovering a part of the history of Deauville. A leap of 150 years back in time will plunge you into the construction of what was then an orphanage. With a little imagination, you will hear the chatter of the nuns in the cloister garden, the melody of the psalms in the chapel and the clinking of spoons in what was once a refectory

Then return to the present to explore Alain Moatti’s new architectural project and understand the workings of an atypical cultural center during a walk punctuated by books and artworks.

Descubrir Les Franciscaines, su pasado y sus colecciones, es descubrir una parte de la historia de Deauville. Retroceda 150 años y sumérjase en la construcción de lo que entonces era un orfanato. Si escucha atentamente, y con un poco de imaginación, oirá el parloteo de las monjas en el jardín del claustro, la melodía de los salmos en la capilla y el tintineo de las cucharas en lo que ya era un refectorio.

A continuación, regrese al presente para explorar el nuevo proyecto arquitectónico de Alain Moatti y comprender el funcionamiento de un centro cultural atípico en un paseo salpicado de libros y obras de arte.

Wenn Sie Les Franciscaines, seine Vergangenheit und seine Sammlungen kennenlernen, entdecken Sie einen Teil der Geschichte von Deauville. Ein Sprung 150 Jahre zurück in die Vergangenheit lässt Sie in die Bauarbeiten für das damalige Waisenhaus eintauchen. Wenn Sie Ihre Ohren spitzen und ein wenig Fantasie haben, können Sie das Geplauder der Schwestern im Klostergarten, die Melodie der Psalmen in der Kapelle und das Klirren der Löffel im damaligen Speisesaal hören.

Dann kehren Sie in die Gegenwart zurück, um das neue Architekturprojekt von Alain Moatti zu erkunden und auf einem Spaziergang durch Bücher und Kunstwerke die Funktionsweise eines ungewöhnlichen Kulturzentrums zu verstehen.

