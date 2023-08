Journées du Patrimoine : Visite du casino de Deauville et de l’exposition « Faites vos jeux » 145B avenue de la République Deauville, 16 septembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire centenaire du casino Barrière de Deauville avant de rejoindre les Franciscaines pour découvrir l’exposition Faites vos jeux !

Exploration à travers les différentes mutations des casinos avec Bruno Chauvin, directeur général du casino de Deauville et Philippe Normand, conseiller culturel des Franciscaines.

L’image de Deauville est indissociable de ses casinos. De son premier établissement inauguré en 1864 au casino Barrière d’aujourd’hui, son histoire est ponctuée de rebondissements. Depuis, les rituels et les habitudes des joueurs, comme la chance, évoluent et circulent dans un ballet incessant.

Apparu au 17e siècle, et d’origine italienne, le mot casino signifie « petite maison » puis « maison de plaisance ». On s’y adonne à des jeux de société et à des jeux d’argent.

En France, à partir du Second Empire, le casino devient le bâtiment central des nouvelles stations balnéaires et thermales, créées au fil du 19e siècle.

Histoires et témoignages pour commenter les mutations des casinos.

Attention : la visite du casino se faisant à l’intérieur, elle est interdite aux moins de 18 ans et il est obligatoire pour les personnes majeures de présenter leur pièce d’identité..

2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-16 16:30:00. .

145B avenue de la République 2 rue Edmond Blanc

Deauville 14800 Calvados Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, delve into the century-old history of the Barrière de Deauville casino before joining the Franciscaines to discover the exhibition Faites vos jeux!

An exploration of the changing face of casinos, with Bruno Chauvin, general manager of the Deauville casino, and Philippe Normand, cultural advisor to the Franciscaines.

Deauville?s image is inseparable from its casinos. From its first establishment, inaugurated in 1864, to the Barrière casino of today, its history has been punctuated by many twists and turns. Since then, gamblers? rituals and habits, like luck, have evolved and circulated in a ceaseless ballet.

Originating in Italy in the 17th century, the word casino means « little house », then « pleasure house ». Here, people play board games and gamble.

In France, from the Second Empire onwards, the casino became the central building of the new seaside resorts and spas created over the course of the 19th century.

Stories and personal accounts comment on the changes in casinos.

Please note: as the casino is an indoor facility, under-18s are not allowed to visit, and adults are required to show proof of identity.

¡En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, adéntrese en la historia centenaria del casino de la Barrière de Deauville antes de dirigirse a las Franciscaines para descubrir la exposición Faites vos jeux!

Una exploración de la evolución de los casinos, con Bruno Chauvin, director general del casino de Deauville, y Philippe Normand, consejero cultural de los Franciscaines.

La imagen de Deauville es indisociable de sus casinos. Desde su primer establecimiento, inaugurado en 1864, hasta el actual casino de la Barrière, su historia se ha visto jalonada por numerosos avatares. Desde entonces, los rituales y costumbres de los jugadores, al igual que la suerte, han evolucionado y circulado en un ballet incesante.

Originaria de Italia en el siglo XVII, la palabra casino significa « casa pequeña », luego « casa de recreo ». Es el lugar donde la gente juega a juegos de mesa y apuesta.

En Francia, a partir del Segundo Imperio, el casino se convirtió en el edificio central de las nuevas estaciones balnearias y balnearios que surgieron a lo largo del siglo XIX.

Historias y relatos personales comentan la evolución de los casinos.

Atención: al tratarse de un casino cubierto, no está permitida la entrada a menores de 18 años y los adultos deben presentar un documento de identidad.

Tauchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals in die hundertjährige Geschichte des Barrière-Kasinos in Deauville ein, bevor Sie sich zu den Franziskanerinnen begeben, um die Ausstellung Faites vos jeux!

Erkundung durch die verschiedenen Wandlungen der Kasinos mit Bruno Chauvin, Generaldirektor des Kasinos von Deauville, und Philippe Normand, Kulturberater der Franziskanerinnen.

Das Image von Deauville ist untrennbar mit seinen Kasinos verbunden. Von der ersten Einrichtung, die 1864 eingeweiht wurde, bis zum heutigen Casino Barrière ist die Geschichte des Ortes von vielen Wendungen geprägt. Seitdem haben sich die Rituale und Gewohnheiten der Spieler sowie das Glück weiterentwickelt und in einem unaufhörlichen Ballett zirkuliert.

Das Wort Casino stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist italienischen Ursprungs; es bedeutet « kleines Haus » und später « Vergnügungshaus ». Dort werden Gesellschafts- und Geldspiele gespielt.

In Frankreich wurde das Casino ab dem Zweiten Kaiserreich zum zentralen Gebäude der neuen Badeorte und Thermalbäder, die im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden.

Geschichten und Augenzeugenberichte kommentieren den Wandel der Kasinos.

Achtung: Da die Besichtigung des Kasinos im Inneren stattfindet, ist sie für Personen unter 18 Jahren verboten. Volljährige müssen ihren Ausweis vorzeigen.

