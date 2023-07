24 hours for the Ocean – Time for the Ocean : mission corail 145B avenue de la République Deauville, 9 septembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Désormais positionné début septembre, afin de proposer des actions de sensibilisation, le rendez-vous 24Hrs for the Ocean, investità nouveau Les Franciscaines. Cette nouvelle édition se penche sur le rôle crucial joué par le corail dans l’équilibre de la biodiversité.

· 11h – Projection du film Tara Mission Pacific (durée : 1h).

· 12h – Échanges avec les scolaires et la Fondation Tara Ocean.

· 13h45 – Projection du film Sea Art (25’) sur l’artiste Jeremy Gobé réalisé par Maud Baignères. Cette série documentaire s’intéresse aux liens entre l’eau et l’art et aux façons dont cet élément essentiel à la vie inspire les artistes. En présence de l’artiste et de la réalisatrice.

· 14h15 – Échanges avec l’artiste, la réalisatrice et Dr Fanny Douvere, Head of World Heritage Marine Programme at UNESCO.

· 14h45 – Échanges avec la Fondation Tara Ocean : les artistes à bord de la goélette Tara.

Rencontre animée par Marion Semblat, présidente de Time for the Ocean

En collaboration avec la Fondation Tara Ocean, la Fondation prince Albert II de Monaco, la Fondation Carmignac, Phytomer.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

145B avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



The 24Hrs for the Ocean event is now held at the beginning of September, with a view to raising awareness. This new edition focuses on the crucial role played by coral in the balance of biodiversity.

– 11am – Screening of the film Tara Mission Pacific (duration: 1 hour).

– 12pm – Discussions with schoolchildren and the Tara Ocean Foundation.

– 1:45 pm – Screening of the film Sea Art (25?) about artist Jeremy Gobé, directed by Maud Baignères. This documentary series explores the links between water and art, and the ways in which this essential element of life inspires artists. In the presence of the artist and director.

– 2:15 pm – Discussion with the artist, the director and Dr. Fanny Douvere, Head of World Heritage Marine Programme at UNESCO.

– 2:45 pm – Discussions with the Tara Ocean Foundation: artists aboard the schooner Tara.

Moderated by Marion Semblat, President of Time for the Ocean

In collaboration with Fondation Tara Ocean, Fondation prince Albert II de Monaco, Fondation Carmignac, Phytomer

El evento 24Horas por el Océano se celebra ahora a principios de septiembre, con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre este tema. Esta nueva edición se centra en el papel crucial que desempeña el coral en el equilibrio de la biodiversidad.

– 11.00 h – Proyección de la película Tara Mission Pacific (duración: 1 hora).

– 12.00 h – Debate con los escolares y la Tara Ocean Foundation.

– 13.45 h – Proyección de la película Sea Art (25 años y medio) sobre el artista Jeremy Gobé, dirigida por Maud Baignères. Esta serie documental examina los vínculos entre el agua y el arte y la forma en que este elemento esencial de la vida inspira a los artistas. En presencia del artista y de la directora.

– 14.15 h – Coloquio con la artista, el director y la Dra. Fanny Douvere, responsable del Programa Marino del Patrimonio Mundial en la UNESCO.

– 14.45 h – Coloquio con la Tara Ocean Foundation: los artistas a bordo de la goleta Tara.

Moderado por Marion Semblat, Presidenta de Time for the Ocean

En colaboración con la Fundación Océano de Tara, la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, la Fundación Carmignac y Phytomer

Die Veranstaltung 24Hrs for the Ocean, die nunmehr Anfang September stattfindet, um das Bewusstsein für das Thema zu schärfen, wird erneut in Les Franciscaines veranstaltet. In diesem Jahr geht es um die entscheidende Rolle der Korallen für das Gleichgewicht der Biodiversität.

– 11 Uhr – Vorführung des Films Tara Mission Pacific (Dauer: 1 Stunde).

– 12 Uhr – Austausch mit den Schülern und der Tara Ocean Foundation.

– 13.45 Uhr – Vorführung des Films Sea Art (25?) über den Künstler Jeremy Gobé unter der Regie von Maud Baignères. Diese Dokumentarserie beschäftigt sich mit der Verbindung zwischen Wasser und Kunst und der Art und Weise, wie dieses lebenswichtige Element Künstler inspiriert. In Anwesenheit des Künstlers und der Regisseurin.

– 14.15 Uhr – Austausch mit der Künstlerin, der Regisseurin und Dr. Fanny Douvere, Leiterin des Programms für das Weltkulturerbe Marine bei der UNESCO.

– 14.45 Uhr – Austausch mit der Stiftung Tara Ocean: Die Künstler an Bord des Schoners Tara.

Treffen unter der Leitung von Marion Semblat, Präsidentin von Time for the Ocean

In Zusammenarbeit mit der Tara Ocean Foundation, der Fondation prince Albert II de Monaco, der Fondation Carmignac, Phytomer

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité