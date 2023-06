22e Août Musical : mini concert dans le cadre de l’exposition « Faites vos jeux ! » aux Franciscaines 145b Avenue de la République Deauville, 10 août 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Dans le cadre de l’exposition « Faites vos jeux ! » aux Franciscaines, les jeunes musiciens invités au 22e Août musical de Deauville ont exploré tout ce que le jeu a inspiré d’oeuvres instrumentales, de ballets et d’opéras aux grands compositeurs, de l’époque classique au XXe siècle.

Programme :

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1691)

Georges Bizet (1838-1875)

Sergueï Prokofiev (1891-1953)

Darius Milhaud (1892-1974)

Igor Stravinski (1882-1971)

Musiciens :

Emmanuel Coppey, violon

Joë Christophe, clarinette

Arthur Hinnewinkel, Gabriel Durliat, piano.

2023-08-10 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-10 . .

145b Avenue de la République Les Franciscaines – Deauville (Chapelle)

Deauville 14800 Calvados Normandie



As part of the « Faites vos jeux! » exhibition at Les Franciscaines, the young musicians invited to the 22nd Août musical de Deauville explored all that play has inspired in instrumental works, ballets and operas by the great composers, from classical times to the 20th century.

Program :

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1691)

Georges Bizet (1838-1875)

Sergei Prokofiev (1891-1953)

Darius Milhaud (1892-1974)

Igor Stravinsky (1882-1971)

Musicians :

Emmanuel Coppey, violin

Joë Christophe, clarinet

Arthur Hinnewinkel, Gabriel Durliat, piano

En el marco de la exposición « Faites vos jeux! » en Les Franciscaines, los jóvenes músicos invitados al 22º Août musical de Deauville exploraron todo lo que el juego ha inspirado en obras instrumentales, ballets y óperas de los grandes compositores, desde la época clásica hasta el siglo XX.

Programa :

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1691)

Georges Bizet (1838-1875)

Serguei Prokofiev (1891-1953)

Darius Milhaud (1892-1974)

Igor Stravinsky (1882-1971)

Músicos :

Emmanuel Coppey, violín

Joë Christophe, clarinete

Arthur Hinnewinkel, Gabriel Durliat, piano

Im Rahmen der Ausstellung « Faites vos jeux! » in den Franziskanerinnen erkundeten die jungen Musiker, die zum 22. Musikalischen August von Deauville eingeladen wurden, was das Spiel alles an Instrumentalwerken, Balletten und Opern inspiriert hat, die große Komponisten von der klassischen Epoche bis zum 20.

Programm :

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1691)

Georges Bizet (1838-1875)

Sergej Prokofjew (1891-1953)

Darius Milhaud (1892-1974)

Igor Strawinski (1882-1971)

Musiker:

Emmanuel Coppey, Violine

Joë Christophe, Klarinette

Arthur Hinnewinkel, Gabriel Durliat, Klavier

