22e Août Musical : mini concert dans le cadre de l’exposition consacrée au bestiaire d’André Hambourg 145b Avenue de la République Deauville, 3 août 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Dans le cadre de l’exposition des Franciscaines consacrée au bestiaire d’André Hambourg, les jeunes musiciens invités au 22e Août musical de Deauville ont exploré tout ce que les animaux ont inspiré d’oeuvres vocales et instrumentales, de ballets et d’opéras aux grands compositeurs, de l’époque baroque au XXe siècle.

Programme :

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Franz Schubert (1797-1828)

Jacques Offenbach (1819-1880)

Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908)

Claude Debussy (1862-1918)

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)

Igor Stravinski (1882-1971)

Charles Trenet (1913-2001)

Musiciens :

Natalie Pérez, mezzo-soprano

Vassily Chmykov, violon

Stéphanie Huang, violoncelle

Gaspard Thomas, Gabriel Durliat, piano.

2023-08-03 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-03 . .

145b Avenue de la République Les Franciscaines – Deauville (Chapelle)

Deauville 14800 Calvados Normandie



As part of the Franciscaines? exhibition devoted to André Hambourg?s bestiary, the young musicians invited to the 22nd Août musical de Deauville explored all that animals have inspired in vocal and instrumental works, ballets and operas by the great composers, from the Baroque era to the 20th century.

Program :

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Franz Schubert (1797-1828)

Jacques Offenbach (1819-1880)

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908)

Claude Debussy (1862-1918)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

Igor Stravinsky (1882-1971)

Charles Trenet (1913-2001)

Musicians :

Natalie Pérez, mezzo-soprano

Vassily Chmykov, violin

Stéphanie Huang, cello

Gaspard Thomas, Gabriel Durliat, piano

En el marco de la exposición de los Franciscaines dedicada al bestiario de André Hambourg, los jóvenes músicos invitados al 22º Août musical de Deauville han explorado todo lo que los animales han inspirado en obras vocales e instrumentales, ballets y óperas de grandes compositores desde la época barroca hasta el siglo XX.

Programa :

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Franz Schubert (1797-1828)

Jacques Offenbach (1819-1880)

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908)

Claude Debussy (1862-1918)

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)

Igor Stravinski (1882-1971)

Charles Trenet (1913-2001)

Músicos :

Natalie Pérez, mezzosoprano

Vassily Chmykov, violín

Stéphanie Huang, violonchelo

Gaspard Thomas, Gabriel Durliat, piano

Im Rahmen der Ausstellung in den Franziskanerinnen, die dem Bestiarium von André Hamburg gewidmet ist, haben die jungen Musiker, die zum 22. Musikalischen August von Deauville eingeladen wurden, alles erkundet, was Tiere in Vokal- und Instrumentalwerken, Balletten und Opern großer Komponisten vom Barock bis ins 20.

Programm :

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Franz Schubert (1797-1828)

Jacques Offenbach (1819-1880)

Nikolai Rimski-Korsakow (1844-1908)

Claude Debussy (1862-1918)

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (1840-1893)

Igor Strawinski (1882-1971)

Charles Trenet (1913-2001)

Musiker/innen:

Natalie Pérez, Mezzosopran

Vassily Chmykov, Violine

Stéphanie Huang, Violoncello

Gaspard Thomas, Gabriel Durliat, Klavier

