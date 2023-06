22e Août Musical : table ronde « Musique et cinéma » 145b Avenue de la République Deauville, 30 juillet 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Depuis la naissance du septième art, de nombreux compositeurs ont associé leurs idées musicales aux images du cinéma : de Camille Saint-Saëns en 1908 (« L’Assassinat du duc de Guise ») à Prokofiev (Eisenstein), Chostakovitch (Kozintsev) ou Ligeti (Kubrick), ils sont nombreux à avoir collaboré de près avec des cinéastes majeurs ou à avoir été utilisés par eux dans d’inoubliables chefs-d’oeuvre.

De même pour les interprètes – en particulier les pianistes et les organistes – qui, à la riche époque du cinéma muet, devaient savoir illustrer tous les sentiments de l’âme humaine, une inondation comme une chevauchée sauvage !

Thierry Escaich, compositeur-organiste, familier du cinéma de Fritz Lang (« Metropolis », « Le Fantôme de l’Opéra ») est un illustre représentant de cette grande tradition d’improvisation pour le cinéma.

Avec les musiciens du 22e Août musical.

2023-07-30 à 17:00:00

145b Avenue de la République Les Franciscaines – Deauville (Cloître)

Deauville 14800 Calvados Normandie



From Camille Saint-Saëns in 1908 (« The Assassination of the Duke of Guise ») to Prokofiev (Eisenstein), Shostakovich (Kozintsev) or Ligeti (Kubrick), many composers have collaborated closely with major filmmakers or been used by them in unforgettable masterpieces.

The same goes for the performers – especially pianists and organists – who, in the rich era of silent cinema, had to know how to illustrate all the feelings of the human soul, a flood like a wild ride!

Thierry Escaich, composer-organist, familiar with the films of Fritz Lang (« Metropolis », « Le Fantôme de l?Opéra ») is an illustrious representative of this great tradition of improvisation for the cinema.

With the musicians of the 22nd Août musical

Desde el nacimiento del séptimo arte, muchos compositores han asociado sus ideas musicales a imágenes cinematográficas: desde Camille Saint-Saëns en 1908 (« El asesinato del Duque de Guisa ») hasta Prokofiev (Eisenstein), Shostakovich (Kozintsev) o Ligeti (Kubrick), son numerosos los que han colaborado estrechamente con grandes cineastas o han sido utilizados por ellos en inolvidables obras maestras.

Lo mismo ocurre con los intérpretes -en particular pianistas y organistas- que, en la rica época del cine mudo, debían ser capaces de ilustrar todos los sentimientos del alma humana, ¡un torrente como una cabalgata salvaje!

Thierry Escaich, compositor-organista, conocedor de las películas de Fritz Lang (« Metrópolis », « El fantasma de la ópera ») es un ilustre representante de esta gran tradición de improvisación para el cine.

Con los músicos del musical del 22 de agosto

Seit der Geburt der siebten Kunst haben viele Komponisten ihre musikalischen Ideen mit Filmbildern verbunden: Von Camille Saint-Saëns 1908 (« Die Ermordung des Herzogs von Guise ») über Prokofjew (Eisenstein), Schostakowitsch (Kozintsev) und Ligeti (Kubrick) haben viele Komponisten eng mit bedeutenden Filmemachern zusammengearbeitet oder wurden von ihnen in unvergesslichen Meisterwerken eingesetzt.

Dasselbe gilt für die Interpreten – insbesondere die Pianisten und Organisten -, die in der reichen Ära des Stummfilms alle Gefühle der menschlichen Seele darstellen können mussten, eine Überschwemmung wie ein wilder Ritt!

Thierry Escaich, Komponist und Organist, der mit den Filmen von Fritz Lang (« Metropolis », « Das Phantom der Oper ») vertraut ist, ist ein illustrer Vertreter dieser großen Tradition der Improvisation für den Film.

Mit den Musikern des 22. musikalischen August

