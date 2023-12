Exposition : « Le corps dans tous ses états » 145b avenue de la République Deauville, 28 janvier 2023, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-01-28

fin : 2023-12-31

Aujourd’hui riches de plus de 6 800 oeuvres d’art, les collections des Franciscaines sont présentées dans ses Univers par rotation annuelle. Le sujet du « Corps » a été choisi pour se déployer en 2023 dans ces espaces thématiques liées à l’identité de Deauville, qui mêlent oeuvres originales, ouvrages et ressources numériques.

Corps dénudé ou habillé, corps en mouvement ou au repos, parties du corps, humain, cheval, figés dans l’instant par le photographe ou le peintre… Le choix de ces figurations variées du corps, nées de l’imagination d’artistes talentueux, s’est imposé grâce à la conjonction de deux événements majeurs : le dépôt exceptionnel de deux oeuvres de Kees Van Dongen faisant suite à l’exposition « Deauville me va comme un gant » durant l’été 2022 et le don récent par l’Association des Amis des Franciscaines d’une oeuvre de Pierre et Gilles intitulée « Philomène (Mica Arganaraz) ».

Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h30.

145b avenue de la République Les Franciscaines – Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



