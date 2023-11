Visites sensorielles Darwinn Rhums 1455 Avenue du Parc des Expositions La Teste-de-Buch, 26 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Visitez la rhumerie artisanale Darwinn, installée à La Teste de Buch depuis juin 2019.

La rhumerie vous propose une « visite guidée sensorielle avec dégustation de rhum de la gamme Darwinn. Vivez une expérience immersive et sensorielle et découvrez les secrets de fabrication de nos rhums arrangés.

L’accès aux visites est gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés d’adultes et qui, pour des raisons de législation ne peuvent consommer de l’alcool et par conséquent ne participent pas à la partie dégustation.

Cette visite est sans réservation et se déroule le mardi à 11h00 et 14h00, le vendredi à 11h00 et 14h00 ainsi que le samedi à 11h00..

2023-10-26 fin : 2023-12-31 . EUR.

1455 Avenue du Parc des Expositions Darwinn Rhumerie

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visit the Darwinn artisanal rum distillery, based in La Teste de Buch since June 2019.

The rum distillery offers a « guided sensory tour with rum tasting from the Darwinn range. Enjoy an immersive, sensory experience and discover the secrets behind the making of our arranged rums.

Access to the tours is free for under-18s accompanied by adults who, for legal reasons, are not allowed to consume alcohol and therefore cannot take part in the tasting session.

Visits are unreserved and take place on Tuesdays at 11:00 am and 2:00 pm, on Fridays at 11:00 am and 2:00 pm, and on Saturdays at 11:00 am.

Visite la destilería de ron artesanal Darwinn, instalada en La Teste de Buch en junio de 2019.

La destilería de ron le ofrece una « visita guiada sensorial con degustación de rones de la gama Darwinn ». Disfrute de una experiencia inmersiva y sensorial y descubra los secretos que se esconden tras la elaboración de nuestros rones concertados.

El acceso a las visitas es gratuito para los menores de 18 años que vayan acompañados de adultos y que, por razones legales, no puedan consumir alcohol y, por tanto, no participen en la sesión de degustación.

Esta visita no requiere reserva previa y tiene lugar los martes a las 11.00 h y a las 14.00 h, los viernes a las 11.00 h y a las 14.00 h y los sábados a las 11.00 h.

Besuchen Sie die handwerkliche Rumfabrik Darwinn, die seit Juni 2019 in La Teste de Buch ansässig ist.

Die Rumfabrik bietet Ihnen eine « sensorische Führung mit Verkostung von Rum aus der Darwinn-Reihe ». Erleben Sie eine immersive und sensorische Erfahrung und entdecken Sie die Geheimnisse der Herstellung unserer arrangierten Rums.

Der Zugang zu den Führungen ist für Personen unter 18 Jahren, die von Erwachsenen begleitet werden und aus gesetzlichen Gründen keinen Alkohol konsumieren dürfen und daher nicht am Verkostungsteil teilnehmen, kostenlos.

Diese Besichtigung ist ohne Reservierung möglich und findet dienstags um 11:00 und 14:00 Uhr, freitags um 11:00 und 14:00 Uhr sowie samstags um 11:00 Uhr statt.

