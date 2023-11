Marché de Noël de la maison de retraite du Parc 145 rue du Parc Schirmeck, 2 décembre 2023, Schirmeck.

Schirmeck,Bas-Rhin

Petit marché de Noël dans et autour de la maison de retraite avec des exposants et producteurs de la vallée. L’occasion de renforcer le lien avec nos aînés en profitant de l’ambiance chaleureuse et festive de Noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. EUR.

145 rue du Parc

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est



Small Christmas market in and around the retirement home with exhibitors and producers from the valley. An opportunity to strengthen the link with our seniors while enjoying the warm and festive atmosphere of Christmas.

Un pequeño mercado navideño en la residencia de ancianos y sus alrededores con expositores y productores del valle. Es una oportunidad para estrechar lazos con nuestros mayores y disfrutar del ambiente cálido y festivo de la Navidad.

Kleiner Weihnachtsmarkt in und um das Seniorenheim mit Ausstellern und Produzenten aus dem Tal. Eine Gelegenheit, die Verbindung zu unseren Senioren zu stärken und dabei die warme und festliche Weihnachtsstimmung zu genießen.

