Vidéo projection du film : « Maison de retraite » 145 rue de l’artisanat Saint-Agrève, 10 octobre 2023, Saint-Agrève.

Saint-Agrève,Ardèche

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 h de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités….

2023-10-10

145 rue de l’artisanat Salle des Arts et des Cultures

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



To avoid going to prison, Milann, 30, is forced to do 300 hours of community service in a retirement home, Les Mimosas. His first few weeks are a living hell! But the pensioners quickly adopt him…

Para evitar ir a la cárcel, Milann, de 30 años, se ve obligado a realizar 300 horas de servicios comunitarios en una residencia de ancianos, Les Mimosas. Las primeras semanas son un infierno Pero los jubilados no tardan en adoptarlo…

Um nicht ins Gefängnis zu müssen, muss der 30-jährige Milann 300 Stunden gemeinnützige Arbeit in einem Altenheim, Les Mimosas, leisten. Seine ersten Wochen sind die Hölle! Aber er wird schnell von den Rentnern adoptiert…

