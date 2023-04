Andromaque 145 rue de la Cannetille, 8 avril 2023, Saint-Amand-Montrond.

Mise en scène de Jean-Yves Brignon Avec Joël Abadie, Emma Debroise, Claire Delmas ou Suzanne Legrand, Benoit Guibert

Dans un monde hors du temps, quatre jeunes gens s’amusent à se courir après, sans gage d’être aimés en retour..

Samedi 2023-04-08 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-08 . EUR.

145 rue de la Cannetille

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire



Directed by Jean-Yves Brignon With Joël Abadie, Emma Debroise, Claire Delmas or Suzanne Legrand, Benoit Guibert

In a timeless world, four young people have fun chasing each other, with no guarantee of being loved in return.

Dirigida por Jean-Yves Brignon Con Joël Abadie, Emma Debroise, Claire Delmas o Suzanne Legrand, Benoit Guibert

En un mundo intemporal, cuatro jóvenes se divierten persiguiéndose, sin ninguna garantía de ser amados a cambio.

Inszenierung von Jean-Yves Brignon Mit Joël Abadie, Emma Debroise, Claire Delmas oder Suzanne Legrand, Benoit Guibert

In einer zeitlosen Welt machen sich vier junge Leute einen Spaß daraus, sich gegenseitig zu jagen, ohne ein Pfand dafür zu haben, dass sie zurückgeliebt werden.

