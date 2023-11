Atelier – Ange en macramé – Dompierre-sur-Besbre 145 Grande rue Dompierre-sur-Besbre, 14 décembre 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

L’équipe de l’Office de tourisme accueille les personnes voulant s’essayer aux activités manuelles et peut-être même réaliser un cadeau de noël. L’atelier proposé est la fabrication d’un ange en macramé !.

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 20:00:00. EUR.

145 Grande rue

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Tourist Office team welcomes anyone who wants to try their hand at crafts, and maybe even make a Christmas present. The workshop on offer is the making of a macramé angel!

El equipo de la Oficina de Turismo da la bienvenida a todo aquel que quiera probar suerte con las manualidades y hacer un regalo de Navidad. El taller que se ofrece es la creación de un ángel de macramé

Das Team des Fremdenverkehrsamts empfängt alle, die sich in handwerklichen Tätigkeiten versuchen und vielleicht sogar ein Weihnachtsgeschenk herstellen möchten. Der vorgeschlagene Workshop ist die Herstellung eines Makramee-Engels!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire