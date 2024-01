ÇA C’EST DÉJÀ UNE AUTRE HISTOIRE 145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet, samedi 10 février 2024.

Canet Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:30:00

fin : 2024-02-10

« J’aime les livres ! » proclame Lili au début du spectacle. Oui mais voila, elle en connaît tellement que dès qu’elle commence une histoire, elle pense aussitôt à une autre, puis à une autre, et encore une de plus ! Lili joue avec le fil des mots et bientôt, ce sont les livres eux-mêmes qui vont l’embarquer, bien malgré elle, dans une drôle d’aventure…

La compagnie Pieds nus dans les orties propose un spectacle en pop-up pour mettre en relief le pouvoir magique des livres : l’imaginaire infini !

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Sur inscription – Gratuit.

145 Avenue du Capitaine Fulcrand

Canet 34800 Hérault Occitanie



