Exposition Constance Baudot 145 avenue de l’aiguille du midi Chamonix-Mont-Blanc, 7 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

L’artiste peintre Constance Baudot présente sa série Horizon à Chamonix : paysages à la frontière entre le figuratif et l’abstrait. Elle joue avec la composition graphique du paysage et les couleurs que cela lui inspire. Ses toiles invitent à l’évasion..

2023-07-07 fin : 2023-10-31 . .

145 avenue de l’aiguille du midi Hôtel Morgane

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Painter Constance Baudot presents her Horizon series in Chamonix: landscapes on the border between figurative and abstract. She plays with the graphic composition of the landscape and the colors it inspires. Her canvases are an invitation to escape.

La pintora Constance Baudot presenta en Chamonix su serie Horizon: paisajes en la frontera entre lo figurativo y lo abstracto. Juega con la composición gráfica del paisaje y los colores que inspira. Sus lienzos son una invitación a la evasión.

Die Malerin Constance Baudot stellt ihre Serie Horizon in Chamonix vor: Landschaften an der Grenze zwischen figurativ und abstrakt. Sie spielt mit der grafischen Komposition der Landschaft und den Farben, die sie dadurch inspiriert. Ihre Gemälde laden zu einer Flucht aus dem Alltag ein.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc