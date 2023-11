Réveillon à l’Andalou 145 Allée de l’Andalou Villeneuve-de-Duras, 31 décembre 2023, Villeneuve-de-Duras.

Villeneuve-de-Duras,Lot-et-Garonne

L’Andalou vous propose un repas suivi d’une soirée dansante pour le réveillon du 31 décembre 2023.

Un menu de fête à 85 euros :

– Cocktail maison avec son croustillant de tartare impérial

– Escalope de malgré sauce fois gras, effeuillé aux cèpes, tatin du soleil

– Ossau Iraty et sa cerise noir / salade

– Allumette Framboise nougat

– Café – coupe de champagne

Sur réservation uniquement à l’accueil, places limitées à 148 personnes.

A partir de 19h00..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 05:00:00. EUR.

145 Allée de l’Andalou

Villeneuve-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’Andalou offers a meal followed by dancing for New Year’s Eve on December 31, 2023.

A festive menu at 85 euros:

– House cocktail with imperial tartar crisp

– Escalope de malgré sauce fois gras, effeuillé aux cèpes, tatin du soleil

– Ossau Iraty with black cherry / salad

– Allumette raspberry nougat

– Coffee – glass of champagne

Reservations only at reception, places limited to 148.

From 7pm.

L’Andalou ofrece una comida seguida de baile para la Nochevieja del 31 de diciembre de 2023.

Un menú festivo a 85 euros:

– Cóctel de la casa con crujiente de tartar imperial

– Escalope de fois gras malgré sauce, setas porcini en láminas finas, tatin du soleil

– Ossau Iraty con cereza negra y ensalada

– Turrón de frambuesa Allumette

– Café – copa de champán

Sólo con reserva en recepción, plazas limitadas a 148 personas.

Apertura a las 19h.

Das L’Andalou bietet Ihnen für den Silvesterabend am 31. Dezember 2023 ein Essen mit anschließendem Tanzabend an.

Ein festliches Menü für 85 Euro :

– Hausgemachter Cocktail mit knusprigem Imperial-Tatar

– Schnitzel trotz Gänselebersauce, Entlaubung mit Steinpilzen, Tatin der Sonne

– Ossau Iraty mit Schwarzkirsche / Salat

– Allumette Himbeer-Nougat

– Kaffee – Glas Champagner

Nur mit Reservierung an der Rezeption, Plätze auf 148 Personen begrenzt.

Ab 19.00 Uhr.

