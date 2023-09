Exposition photo « Portrait d’Art » 144 Rue Saint-Urcisse Cahors, 4 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le portrait d’art, ou autrement appelé le portrait fine art, est un portrait qui raconte une histoire. A travers celui-ci vous pourrez ressentir une émotion forte et sincère.

Il n’y a pas besoin de parler quand il y a la photographie : écoutez ce qu’elles ont à vous dire et laissez vous emporter dans cette exposition riche en émotions.

Entrée libre..

2023-11-04 fin : 2023-12-16 . EUR.

144 Rue Saint-Urcisse L’Auberge Savoyarde

Cahors 46000 Lot Occitanie



The fine art portrait is a portrait that tells a story. Through it, you can feel a strong and sincere emotion.

There’s no need to talk when there’s photography: listen to what they have to say and let yourself be carried away in this emotionally rich exhibition.

Admission free.

El retrato artístico es un retrato que cuenta una historia. A través de él se puede sentir una emoción fuerte y sincera.

No hace falta hablar cuando hay fotografía: basta con escuchar lo que tienen que decir y dejarse llevar por esta exposición de gran riqueza emocional.

La entrada es gratuita.

Ein Kunstporträt, oder auch Fine-Art-Porträt genannt, ist ein Porträt, das eine Geschichte erzählt. Durch dieses können Sie starke und ehrliche Emotionen erleben.

Man muss nicht sprechen, wenn es Fotografien gibt: Hören Sie, was sie Ihnen zu sagen haben, und lassen Sie sich in diese emotionsgeladene Ausstellung entführen.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-08-08 par OT Cahors – Vallée du Lot