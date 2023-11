« Que de l’amour » Projets Photographie avec « Surface sans Cible » 144 grande rue Hermanville-sur-Mer, 1 décembre 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

4 ÉLÉMENTS d’exposition sur une thématique commune :

• 1 exposition « Memoria » à La Ferme oeuvres de la photographe plasticienne Agnès Rancier-Picard

• 1 exposition-parcours en extérieur (Parc de la Ferme et L’église de la Brêche)

• 1 exposition « Que de l’amour » à l’intérieur de L’église de la Brêche

• 1 évènement Concours photographique « les photos du public »

• « Mémoria » : exposition

LIEU : LA FERME

DURÉE : DU 3 JUIN 2024 JUSQU’AU 30 AOÛT 2024

30 photographies 40x 50 (Une production SSC).

Que ce soit l’oeuvre d’artistes, d’architectes ou de simples vestiges d’armement, le patrimoine normand de la commémoration subit lui aussi les assauts du temps. Agnès Rancier-Picard lui porte un regard nouveau, peut-être celui de demain. « D’origine je ne suis pas normande donc je n’ai pas cette mémoire familiale j’ai une mémoire collective évidemment du débarquement comme tous les Français, mais je n’ai pas l’émotion d’un drame familial. J’ai donc pu avoir une distanciation.

La couleur en fait c’est la lumière et la lumière, c’est la paix. Donc c’est pour ça que je dis que c’est aussi une exposition sur le de souvenir mais aussi dans une optique de paix en fait que j’apporte par la couleur. »

• 1 exposition-parcours en extérieur (Parc de la Ferme et la Chapelle de la Brèche)

LIEU : LE PARC DE LA MAIRIE ET AUTOUR de la Chapelle de ma BRèCHE

DURÉE : DU 3 JUIN 2024 JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2024

15 photographies du collectif Surface Sans Cible.

Dans le cadre des festivités commémorant le Débarquement en Normandie, les photographes de SSC évoquent les chansons d’amour du patrimoine musical français. À l’Amour comme à la guerre, chantait Philippe Léotard ! Illustrant les plus beaux textes de nos auteurs nationaux, ils partent en guerre contre la morosité, les mauvais souvenirs ! Une rose sur le coeur plutôt qu’au bout du fusil !

Une exposition « en extérieur», sur 15 structures/panneaux. Photos au recto seul

Format des images (100 cm x 150)

Répartition : 10 panneaux dans le parc de la Mairie, créant un cheminement et 5 panneaux extérieur aux alentours de l’église.

• 1 exposition « Que de l’amour » à l’intérieur de la Chapelle de la Brèche La suite

LIEU : INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE

DURÉE : DU 3 JUIN 2024 JUSQU’AU 15 JUILLET 2024

30 photographies du collectif SSC. (Reprise en partie des oeuvres exposées au Scripto de l’Hôtel de

Ville de Caen en février 2024 lors de l’Exposition « Chantons l’Amour» et de nouvelles créations)

Ces images seront exposées à l’intérieur de l’église dans une scénographie originale tenant compte de l’architecture du lieu. Sur la même thématique que l’exposition-parcours. Des photos, inspirées de chansons sur l’Amour (au sens large du terme).

• 1 évènement Concours photographique « les photos du public »

DURÉE DU CONCOURS : DU 3 JUIN AU 30 JUIN 2024

DATE DE LA RESTITUTION À DÉFINIR

Organisation en collaboration avec les équipes de Surface Sans Cibled’un concours photo sur un thème autour de « chanter la paix »..

Vendredi 2024-06-03 fin : 2024-09-30 . .

144 grande rue LA FERME – parc municipal – Chapelle de la Brèche

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



4 exhibition ELEMENTS on a common theme:

? 1 « Memoria » exhibition at La Ferme by visual photographer Agnès Rancier-Picard

? 1 outdoor exhibition (Parc de la Ferme and L?église de la Brêche)

? 1 « Que de l?amour » exhibition inside L?église de la Brêche

? 1 « public photos » photography competition event

? « Mémoria » exhibition

LOCATION: LA FERME

DURATION: FROM JUNE 3, 2024 TO AUGUST 30, 2024

30 photographs 40x 50 (An SSC production).

Whether the work of artists, architects or simple remnants of armaments, Normandy?s heritage of commemoration also suffers the assaults of time. Agnès Rancier-Picard takes a fresh look, perhaps the look of tomorrow. « Originally, I’m not from Normandy, so I don’t have this family memory. I obviously have a collective memory of the D-Day landings, like all French people, but I don’t have the emotion of a family tragedy. So I was able to distance myself from it.

Color is light, and light is peace. So that?s why I say it?s also an exhibition about remembrance, but also about the peace I bring through color

? 1 outdoor exhibition (Parc de la Ferme and Chapelle de la Brèche)

LOCATION: THE PARK OF THE HALL OF FARMERS AND AROUND the Chapelle de ma BRèCHE

DURATION: JUNE 3, 2024 TO SEPTEMBER 30, 2024

15 photographs by the Surface Sans Cible collective.

As part of the festivities commemorating the Normandy Landings, SSC photographers evoke the love songs of France?s musical heritage. À l?Amour comme à la guerre, sang Philippe Léotard! Illustrating the most beautiful texts of our national authors, they go to war against gloom and bad memories! A rose on the heart rather than at the end of the gun!

An « outdoor » exhibition, on 15 structures/panels. Photos on one side only

Image format (100 cm x 150 cm)

Distribution: 10 panels in the Town Hall park, creating a pathway, and 5 outdoor panels around the church.

? 1 exhibition « Que de l?amour » inside the Chapelle de la Brèche La suite

LOCATION: INSIDE THE CHURCH

DURATION: FROM JUNE 3, 2024 TO JULY 15, 2024

30 photographs by the SSC collective

Ville de Caen in February 2024 during the « Chantons l?Amour » exhibition, plus new creations)

These images will be exhibited inside the church in an original scenography that takes into account the architecture of the site. Based on the same theme as the touring exhibition. Photos inspired by songs about love (in the broadest sense of the term).

? 1 event Photographic competition « the public’s photos

DURATION OF COMPETITION: JUNE 3 TO JUNE 30, 2024

RESTITUTION DATE TO BE DEFINED

Organization, in collaboration with Surface Sans Cibled?teams, of a photo contest on the theme of « singing peace ».

4 exposiciones ELEMENTOS sobre un tema común :

? 1 exposición « Memoria » en La Ferme de la fotógrafa visual Agnès Rancier-Picard

? 1 exposición al aire libre (Parc de la Ferme y L’église de la Brêche)

? 1 exposición « Que de l’amour » en el interior de L’église de la Brêche

? 1 concurso fotográfico « Fotos públicas

? « Exposición « Mémoria

LUGAR: LA GRANJA

DURACIÓN: DEL 3 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE AGOSTO DE 2024

30 fotografías 40x 50 (Una producción de la SSC).

Obra de artistas, arquitectos o simples restos de armamento, el patrimonio conmemorativo de Normandía también sufre los asaltos del tiempo. Agnès Rancier-Picard le dedica una nueva mirada, quizá la mirada del mañana. « No soy originaria de Normandía, así que no tengo esta memoria familiar. Evidentemente, tengo una memoria colectiva del desembarco del Día D, como todos los franceses, pero no tengo la emoción de una tragedia familiar. Así que pude distanciarme de ella.

El color es luz y la luz es paz. Por eso digo que también es una exposición sobre el recuerdo, pero también sobre la paz que aporto a través del color

? 1 exposición al aire libre (Parc de la Ferme y Chapelle de la Brèche)

LUGAR: PARQUE DE LA FERME Y ALREDEDOR DE LA CHAPELLE DE LA BRèCHE

DURACIÓN: DEL 3 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

15 fotografías del colectivo Surface Sans Cible.

En el marco de las festividades conmemorativas del Desembarco de Normandía, los fotógrafos de SSC evocan las canciones de amor del patrimonio musical francés. ¡À l’Amour comme à la guerre, cantaba Philippe Léotard! Ilustrando los textos más bellos de nuestros cantautores nacionales, ¡entran en guerra contra la melancolía y los malos recuerdos! ¡Una rosa en el corazón y no en la punta del fusil!

Una exposición « al aire libre », sobre 15 estructuras/paneles. Fotos en una sola cara

Formato de las imágenes (100 cm x 150)

Distribución: 10 paneles en el recinto del ayuntamiento, creando un recorrido, y 5 paneles exteriores alrededor de la iglesia.

? 1 exposición « Que de l’amour » en el interior de la Chapelle de la Brèche Más

UBICACIÓN: INTERIOR DE LA IGLESIA

DURACIÓN: DEL 3 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024

30 fotografías del colectivo SSC (parte de las obras expuestas en el Scripto del Hôtel de

Ville de Caen en febrero de 2024 durante la exposición « Chantons l’Amour » y nuevas creaciones)

Estas imágenes se expondrán en el interior de la iglesia en una escenografía original que tiene en cuenta la arquitectura del lugar. Basada en el mismo tema que la exposición itinerante. Fotos inspiradas en canciones sobre el amor (en el sentido más amplio del término).

? 1 evento Concurso fotográfico « las fotos del público

DURACIÓN DEL CONCURSO: DEL 3 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024

FECHA DEL EVENTO POR DETERMINAR

Organización, en colaboración con los equipos de Surface Sans Cibled, de un concurso de fotografía sobre el tema « cantar la paz ».

4 Ausstellungselemente zu einem gemeinsamen Thema :

? 1 Ausstellung « Memoria » in La Ferme, Werke der Fotografin Agnès Rancier-Picard

? 1 Ausstellung im Freien (Parc de la Ferme und L’église de la Brêche)

? 1 Ausstellung « Que de l’amour » im Inneren der Kirche La Brêche

? 1 Veranstaltung Fotowettbewerb « Die Fotos des Publikums »

? « Memoria »: Ausstellung

ORT: DER BAUERNHOF

DAUER: VOM 3. JUNI 2024 BIS ZUM 30. AUGUST 2024

30 Fotografien 40×50 (Eine SSC-Produktion).

Ob es sich um das Werk von Künstlern, Architekten oder um einfache Überreste von Waffen handelt, auch das normannische Erbe des Gedenkens ist dem Zahn der Zeit unterworfen. Agnès Rancier-Picard wirft einen neuen Blick darauf, vielleicht den von morgen. « Ich bin keine Normannin, also habe ich kein Familiengedächtnis. Ich habe ein kollektives Gedächtnis an die Landung der Alliierten, wie alle Franzosen, aber ich habe nicht die Emotionen eines Familiendramas. Ich konnte mich also distanzieren.

Die Farbe ist eigentlich das Licht und das Licht ist der Frieden. Deshalb sage ich, dass es auch eine Ausstellung über die Erinnerung ist, aber auch über den Frieden, den ich durch die Farbe bringe. »

? 1 Ausstellung mit Rundgang im Freien (Parc de la Ferme und Chapelle de la Brèche)

ORT: Der Park des Bauernhofs und die Umgebung der Kapelle von ma BRèCHE

DAUER: VOM 3. JUNI 2024 BIS ZUM 30. SEPTEMBER 2024

15 Fotografien des Kollektivs Surface Sans Target.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie erinnern die Fotografen von SSC an die Liebeslieder des französischen Musikerbes. À l’Amour comme à la guerre, sang Philippe Léotard! Sie illustrieren die schönsten Texte unserer nationalen Autoren und ziehen in den Krieg gegen Trübsal und schlechte Erinnerungen! Eine Rose auf dem Herzen statt auf dem Gewehr!

Eine Ausstellung « im Freien », auf 15 Strukturen/Paneelen. Fotos nur auf der Vorderseite

Format der Bilder (100 cm x 150)

Verteilung: 10 Tafeln im Park des Rathauses, die einen Weg schaffen, und 5 Tafeln im Freien in der Nähe der Kirche.

? 1 Ausstellung « Que de l’amour » im Inneren der Chapelle de la Brèche

ORT: IM INNEREN DER KIRCHE

DAUER: VOM 3. JUNI 2024 BIS ZUM 15. JULI 2024

30 Fotografien des Kollektivs SSC (Teilweise Wiederaufnahme der Werke, die im Scripto des Hôtel de

Rathaus von Caen im Februar 2024 während der Ausstellung « Chantons l’Amour » gezeigt wurden, sowie neue Kreationen.)

Diese Bilder werden im Inneren der Kirche in einer originellen Szenografie ausgestellt, die die Architektur des Ortes berücksichtigt. Das Thema ist dasselbe wie bei der Wanderausstellung. Fotos, die von Liedern über die Liebe (im weitesten Sinne des Wortes) inspiriert wurden.

? 1 Veranstaltung Fotowettbewerb « Die Fotos des Publikums »

DAUER DES WETTBEWERBS: 3. JUNI BIS 30. JUNI 2024

DATUM DER RÜCKGABE NOCH FESTZULEGEN

Organisation in Zusammenarbeit mit den Teams von Surface Sans Cibled?eines Fotowettbewerbs zu einem Thema rund um das « Singen für den Frieden ».

