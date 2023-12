Ateliers et stages artistiques autour de la mémoire et de la transmission « Création d’un gâteau d’anniversaire/totem 80ème anniversaire du débarquement » 144 grande rue Hermanville-sur-Mer, 1 décembre 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

• Public Enfants : Création d’un gâteau d’anniversaire/totem 80ème anniversaire du débarquement

6 séances de 2h

Tous les ateliers seront animés par Musartdit

Agence de médiation culturelle qui a pour vocation de répondre aux envies des petits et des plus grands en matière de découvertes artistiques.

S’inspirant de ce qui nous entoure, qu’il s’agisse du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel, Musartdit propose des activités ludiques et pédagogiques autour de l’histoire de l’art et des arts plastiques.

https://musartdit.fr/ .

144 grande rue Salle modélisme – rez-de-jardin de la mairie

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



? Public Children : Creation of a birthday cake/totem 80th anniversary of D-Day

6 sessions of 2 hours

All workshops led by Musartdit

A cultural mediation agency dedicated to meeting the artistic discovery needs of young and old alike.

Inspired by our surroundings, whether cultural or natural, Musartdit offers fun and educational activities based on art history and the visual arts.

? Público infantil : Creación de una tarta/tótem de cumpleaños 80º aniversario del desembarco del Día D

6 sesiones de 2 horas

Todos los talleres estarán a cargo de Musartdit

Musartdit es una agencia de mediación cultural dedicada a satisfacer las necesidades de descubrimiento artístico tanto de niños como de adultos.

Inspirándose en nuestro entorno, ya sea patrimonio cultural o natural, Musartdit propone actividades lúdicas y pedagógicas basadas en la historia del arte y las artes visuales.

? Publikum Kinder : Kreation eines Geburtstagskuchens/Totems 80. Jahrestag der Landung der Alliierten

6 Sitzungen von 2 Stunden

Alle Workshops werden von Musartdit geleitet

Diese Agentur für Kulturvermittlung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Wünsche der Kleinen und Großen nach künstlerischen Entdeckungen zu erfüllen.

Musartdit lässt sich von unserer Umgebung inspirieren, sei es Kultur- oder Naturerbe, und bietet spielerische und pädagogische Aktivitäten rund um die Kunstgeschichte und die bildenden Künste an.

