Rentrée des ateliers arts plastiques Jeune Public 144 Grande Rue Hermanville-sur-Mer, 12 septembre 2023, Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer,Calvados

Le mardi 12 septembre a lieu la rentrée des ateliers hebdomadaires de Musartdit.

Ils ont lieu tous les mardis de 17h à 18h15 dans une salle de la Mairie d’Hermanville-sur-Mer.

Les ateliers d’arts plastiques s’adressent aux enfants à partir de 6 ans.

Durant l’année, plusieurs projets sont proposés, peintures, dessins inspirés de l’histoire de l’art, création de carte pop-up, de livre-accordéon.

À partir de la découverte d’un artiste tel que le Douanier Rousseau, Gustav Klimt, Franz Marc, Claude Monet les enfants imaginent leur propre création.

Tarif : 195 euros l’année scolaire – soit 30 séances

Atelier limité à 10 enfants – matériel fourni.

Renseignements au 06 41 38 18 82 ou par mail à musartdit@gmail.com.

2023-09-12 17:00:00 fin : 2023-09-12 18:15:00. .

144 Grande Rue Salle d’arts plastiques

Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie



Tuesday September 12 sees the start of the weekly Musartdit workshops.

They take place every Tuesday from 5pm to 6:15pm in a room at Hermanville-sur-Mer Town Hall.

The art workshops are aimed at children aged 6 and over.

During the year, several projects are proposed: paintings, drawings inspired by art history, creation of pop-up cards and accordion books.

Based on the discovery of an artist such as Douanier Rousseau, Gustav Klimt, Franz Marc or Claude Monet, children imagine their own creation.

Price: 195 euros per school year – 30 sessions

Workshop limited to 10 children – materials supplied.

Information on 06 41 38 18 82 or by e-mail at musartdit@gmail.com

El martes 12 de septiembre comienzan los talleres semanales de Musartdit.

Tienen lugar todos los martes de 17.00 a 18.15 horas en una sala del Ayuntamiento de Hermanville-sur-Mer.

Los talleres de arte están dirigidos a niños a partir de 6 años.

A lo largo de todo el año, se proponen diversos proyectos: pinturas y dibujos inspirados en la historia del arte, creación de tarjetas pop-up y libros acordeón.

A partir del descubrimiento de un artista como Douanier Rousseau, Gustav Klimt, Franz Marc o Claude Monet, los niños pueden imaginar su propia creación.

Precio: 195 euros por curso escolar – 30 sesiones

Taller limitado a 10 niños – materiales proporcionados.

Información en el 06 41 38 18 82 o por correo electrónico a musartdit@gmail.com

Am Dienstag, dem 12. September, beginnen die wöchentlichen Workshops von Musartdit.

Sie finden jeden Dienstag von 17:00 bis 18:15 Uhr in einem Raum des Rathauses von Hermanville-sur-Mer statt.

Die Kunstworkshops richten sich an Kinder ab 6 Jahren.

Im Laufe des Jahres werden mehrere Projekte angeboten: Gemälde, Zeichnungen, die von der Kunstgeschichte inspiriert sind, Erstellung von Pop-up-Karten und Akkordeonbüchern.

Ausgehend von der Entdeckung eines Künstlers wie Douanier Rousseau, Gustav Klimt, Franz Marc, Claude Monet stellen sich die Kinder ihre eigene Kreation vor.

Tarif: 195 Euro pro Schuljahr – d.h. 30 Sitzungen

Atelier auf 10 Kinder begrenzt – Material wird gestellt.

Informationen unter 06 41 38 18 82 oder per E-Mail an musartdit@gmail.com

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité