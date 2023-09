Soirée Festive à la Ferme le Panier des Vences 144 chemin des Vences Ventabren, 24 août 2023, Ventabren.

Soirée festive à la Ferme du Panier des Vences. Nos producteurs bio et locaux se mettent aux fourneaux pour vous concocter leurs spécialités gourmandes. Bières pression, vins naturels et jus de fruit. Ambiance champêtre et musicale au rendez-vous..

2023-08-24 18:00:00 fin : 2023-08-24 23:00:00. .

144 chemin des Vences Le Panier des Vences

Ventabren 13122 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A festive evening at the Ferme du Panier des Vences. Our organic and local producers will be cooking up gourmet specialties. Draft beers, natural wines and fruit juices. Country atmosphere and music.

Una velada festiva en la Ferme du Panier des Vences. Nuestros productores ecológicos y locales cocinarán sus especialidades gastronómicas. Cervezas de barril, vinos naturales y zumos de frutas. Ambiente campestre y música.

Festlicher Abend auf der Ferme du Panier des Vences. Unsere biologischen und lokalen Erzeuger stellen sich an den Herd, um Ihnen ihre Feinschmecker-Spezialitäten zuzubereiten. Bier vom Fass, natürliche Weine und Fruchtsäfte. Ländliche Atmosphäre und Musik.

Mise à jour le 2023-08-14 par Provence Tourisme