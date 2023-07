Soirées Festives à la Ferme 144 chemin des Vences Ventabren, 20 juillet 2023, Ventabren.

Ventabren,Bouches-du-Rhône

Cet été nous organisons des soirées festives à la Ferme du Panier des Vences située entre Éguilles et Ventabren. Nos producteurs bio et locaux se mettent aux fourneaux pour vous concocter leurs spécialités gourmandes et vous désaltérer..

2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 23:00:00. .

144 chemin des Vences Le Panier des Vences

Ventabren 13122 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This summer we’re organizing festive evenings at the Ferme du Panier des Vences, located between Éguilles and Ventabren. Our organic and local producers will be cooking up gourmet specialities and quenching your thirst.

Este verano organizamos veladas festivas en la Ferme du Panier des Vences, entre Éguilles y Ventabren. Nuestros productores ecológicos y locales cocinarán especialidades gastronómicas y saciarán su sed.

Diesen Sommer organisieren wir festliche Abende auf der Ferme du Panier des Vences, die zwischen Éguilles und Ventabren liegt. Unsere biologischen und lokalen Erzeuger stellen sich an den Herd, um Ihnen ihre Gourmet-Spezialitäten zuzubereiten und Ihren Durst zu löschen.

Mise à jour le 2023-07-13 par Provence Tourisme