SOIRÉE FANFARE 144 Avenue de Muret Toulouse, 13 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le Collectif Fanfarnaüm est de retour pour un soirée de concerts exceptionnelle !.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

144 Avenue de Muret LE CHORUS

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Le Collectif Fanfarnaüm returns for an exceptional evening of concerts!

El Colectivo Fanfarnaüm regresa para ofrecer una excepcional velada de conciertos

Das Collectif Fanfarnaüm ist zurück für einen außergewöhnlichen Konzertabend!

Mise à jour le 2023-09-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE