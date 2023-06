L’Explorateur : La Cidrerie Pasquier – Les traditions au coeur du patrimoine normand 144 Allée les Tilleuls Fongueusemare, 19 juillet 2023, Fongueusemare.

Fongueusemare,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – La Cidrerie Pasquier – Les traditions au coeur du patrimoine normand

Cette cidrerie installée dans une ferme typique du pays de Caux est gérée par la même famille depuis quatre générations. Venez découvrir ce magnifique lieu, ses propriétaires et les richesses de notre patrimoine à travers les produits locaux que sont le cidre, le pommeau, le poiré ou encore le jus de pomme. Les enfants sont les bienvenus à la visite.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Tout public – Durée : 1h

Tarif : 7€ / adulte – Gratuit pour les enfants

Réservation obligatoire.

2023-07-19 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-19 16:00:00. .

144 Allée les Tilleuls

Fongueusemare 76280 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur summer 2023 – La Cidrerie Pasquier – Traditions at the heart of Normandy’s heritage

This cider house, located in a typical Pays de Caux farmhouse, has been run by the same family for four generations. Come and discover this magnificent place, its owners and the richness of our heritage through local products such as cider, pommeau, perry and apple juice. Children are welcome too.

Alcohol abuse is dangerous for your health, please consume in moderation.

Open to all – Duration: 1h

Price: 7? / adult – Free for children

Reservations required

Verano 2023 Explorer – La Cidrerie Pasquier – Tradiciones en el corazón del patrimonio normando

Esta sidrería, situada en una granja típica del Pays de Caux, está regentada por la misma familia desde hace cuatro generaciones. Venga a descubrir este magnífico lugar, a sus propietarios y la riqueza de nuestro patrimonio a través de productos locales como la sidra, el pommeau, la perada y el zumo de manzana. Los niños son bienvenidos.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

Abierto a todos – Duración: 1 hora

Precio: 7 euros / adulto – Gratuito para los niños

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Die Cidrerie Pasquier – Traditionen im Herzen des normannischen Kulturerbes

Diese Apfelweinkelterei, die in einem typischen Bauernhof des Pays de Caux untergebracht ist, wird seit vier Generationen von derselben Familie geführt. Entdecken Sie diesen wunderschönen Ort, seine Besitzer und die Reichtümer unseres Kulturerbes durch die lokalen Produkte Cidre, Pommeau, Poiré oder auch Apfelsaft. Kinder sind bei der Besichtigung herzlich willkommen.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 1 Std

Preis: 7 Euro/Erwachsener – Kostenlos für Kinder

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche