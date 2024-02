143ème Blues Station in Tournon Salle des fêtes de l’Abescat Tournon-d’Agenais, vendredi 15 mars 2024.

143ème Blues Station in Tournon Salle des fêtes de l’Abescat Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne

Pour cette 143ème édition :

19h30 ouverture de la salle et de la billetterie.

20h concerts.

Première partie Lorenzo Sanchez Band.

Affiche Whitney Shay Band featuring Laura Chavez.

Pour cette 143ème édition :

19h30 ouverture de la salle et de la billetterie.

20h concerts.

Whitney Shay Band featuring Laura Chavez.

Auteure, compositrice et interprète basée à San Diego, en Californie, Whitney Shay possède tous les éléments pour vous foutre le cœur en vrac dès qu’elle se pointe sur scène. Elle a travaillé avec des musiciens de renom. Son style musical est influencé par des artistes tels que Etta James, Aretha Franklin, Nina Simone et Billie Holiday, mais elle ajoute toujours sa touche personnelle à chaque chanson.

Lorenzo Sanchez Band.

Cela fait plus de trente ans que Lorenzo Sanchez irrigue la scène française de son blues chaleureux. Guitariste exceptionnel, conscient de son histoire, de celle de ses origines, remonte très loin jusqu’aux sources, sans pour autant tourner le dos à une certaine modernité. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 19:30:00

fin : 2024-03-15

Salle des fêtes de l’Abescat Rue de l’école

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine blues.station@wanadoo.fr

L’événement 143ème Blues Station in Tournon Tournon-d’Agenais a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Fumel Vallée du Lot