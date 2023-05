Atelier des p’tits curieux : Land’Art de printemps au Château de Rivière 1436 route des palombes, 2 août 2023, Villegouge.

Villegouge,Gironde

Feuilles de toutes formes et toutes les couleurs, cailloux, branches d’arbre, bouts de bois, fleurs (mais pas trop, laissons les donc à nos amis insectes en cette saison), herbes… c’est incroyable tous les trésors que nous offre la Nature lorsqu’on sait regarder.

On déniche toutes sortes de choses avec lesquelles on peut créer des oeuvres naturelles.

Viens participer à un atelier créatif et sensitif autour de la nature estivale. Une balade pour se reconnecter et retrouver son lien avec « Dame-Nature », développer sens et sensibilité et créer une œuvre éphémère en famille.

enfant à partir de 5 ans..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 12:00:00. EUR.

1436 route des palombes Château Boutinet

Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Leaves of all shapes and colors, pebbles, tree branches, pieces of wood, flowers (but not too many, let’s leave them to our insect friends in this season), grasses… it’s incredible all the treasures that Nature offers us when we know how to look.

We find all kinds of things with which we can create natural works.

Come and participate in a creative and sensory workshop around the summer nature. A walk to reconnect and find your link with « Mother Nature », develop your senses and create an ephemeral work with your family.

children from 5 years old.

Hojas de todas las formas y colores, piedras, ramas de árboles, trozos de madera, flores (pero no demasiadas, dejémoslas para nuestros amigos los insectos en esta época del año), hierbas… es increíble todos los tesoros que nos ofrece la Naturaleza cuando sabemos mirar.

Puedes encontrar todo tipo de cosas con las que crear obras de arte naturales.

Ven a participar en un taller creativo y sensorial sobre la naturaleza estival. Un paseo para reconectar y encontrar tu vínculo con la « Madre Naturaleza », desarrollar tus sentidos y crear una obra de arte efímera en familia.

niños a partir de 5 años.

Blätter in allen Formen und Farben, Steine, Äste, Holzstücke, Blumen (aber nicht zu viele, damit unsere Insektenfreunde sie in dieser Jahreszeit genießen können), Gräser… Es ist unglaublich, welche Schätze uns die Natur bietet, wenn wir nur richtig hinschauen.

Man findet alle möglichen Dinge, mit denen man natürliche Kunstwerke erschaffen kann.

Nimm an einem kreativen und sinnlichen Workshop rund um die sommerliche Natur teil. Ein Spaziergang, um sich wieder mit « Mutter Natur » zu verbinden, die Sinne und die Sensibilität zu entwickeln und ein vergängliches Kunstwerk mit der ganzen Familie zu schaffen.

kinder ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT du Fronsadais