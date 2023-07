Atelier LegOeno au Château Boutinet – visite en famille 1436 Route des Palombes Villegouge, 1 mai 2023, Villegouge.

Villegouge,Gironde

Marier Vin et Lego, c’est possible ! Avec Nathalie vigneronne, les parents visitent et dégustent les vins bios pendant que les enfants, avec Sandrine guide touristique, découvrent l’histoire du vin du Fronsadais, trouvent le code de la boîte mystère grâce aux énigmes et jouent les architectes pour aider Nathalie à reconstruire son château en Lego. De 6 à 12 ans..

2023-05-01 fin : 2023-05-01 12:30:00. .

1436 Route des Palombes Yourte Boutinet

Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Marrying Wine and Lego, it’s possible! With Nathalie the winemaker, parents visit and taste organic wines while children, with Sandrine the tour guide, discover the history of Fronsadais wine, find the code of the mystery box thanks to the riddles and play the architect to help Nathalie rebuild her castle in Lego. From 6 to 12 years old.

¡Casar vino y Lego es posible! Con Nathalie, viticultora, los padres visitan y degustan vinos ecológicos mientras los niños, con Sandrine, guía turística, descubren la historia del vino de Fronsadais, encuentran el código de la caja misteriosa gracias a los enigmas y juegan a ser arquitectos para ayudar a Nathalie a reconstruir su castillo en Lego. De 6 a 12 años.

Wein und Lego zu verheiraten, das ist möglich! Mit Nathalie, der Winzerin, besuchen und verkosten die Eltern Bioweine, während die Kinder mit Sandrine, der Fremdenführerin, die Geschichte des Weins aus dem Fronsadais entdecken, mithilfe von Rätseln den Code der geheimnisvollen Schachtel finden und Architekt spielen, um Nathalie beim Wiederaufbau ihres Lego-Chateaus zu helfen. Von 6 bis 12 Jahren.

