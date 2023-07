Les Rando-Tapas du Château Boutinet à Villegouge 1436 route des Palombes Villegouge, 9 avril 2023, Villegouge.

Villegouge,Gironde

Nathalie a cœur de vous guider à pied à la découverte des environs de son très joli domaine niché au cœur du vignoble Bordelais : une randonnée se terminant par des tapas… une pause nature qui fait du bien!

La balade d’1h15, ludique et pédagogique vous permettra de découvrir en détail les méthodes de travail de la terre à travers le vignoble, sur les coteaux du Fronsadais. Vous prendrez le temps d’admirer les paysages magnifiques, les prairies, les ruines du château, le tout au son du chant des oiseaux qui peuplent notre forêt. Plus qu’une randonnée, un moment un peu hors du temps.

Puis, vous dégusterez 3 vins de Boutinet, accompagnés par des tapas maison confectionnés par Nathalie et Jérôme. après avoir pris des cours auprès d’un chef pour vous offrir le meilleur. Moment convivial pas excellence installés sous les chênes centenaires de la propriété..

2023-04-09 fin : 2023-04-09 21:00:00. .

1436 route des Palombes Château Boutinet

Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nathalie has the heart to guide you on foot to discover the surroundings of her beautiful estate nestled in the heart of the Bordeaux vineyards: a hike ending with tapas… a nature break that feels good!

The 1h15 walk, fun and educational, will allow you to discover in detail the methods of working the land through the vineyard, on the hillsides of Fronsadais. You will take the time to admire the magnificent landscapes, the meadows, the ruins of the castle, all to the sound of the birdsong that populate our forest. More than a hike, a moment out of time.

Then, you will taste 3 wines of Boutinet, accompanied by home-made tapas prepared by Nathalie and Jérôme, after having taken courses with a chef to offer you the best. Convivial moment not excellence installed under the hundred-year-old oaks of the property.

Nathalie le guiará a pie para descubrir los alrededores de su bonita finca situada en el corazón de los viñedos bordeleses: un paseo que termina con unas tapas… ¡una escapada a la naturaleza que sienta bien!

El paseo de 1h15, lúdico y pedagógico, le permitirá descubrir en detalle los métodos de trabajo de la tierra a través del viñedo, en las laderas de Fronsadais. Se tomará el tiempo de admirar los magníficos paisajes, los prados, las ruinas del castillo, todo ello al son del canto de los pájaros que pueblan nuestro bosque. Más que un paseo, un momento fuera del tiempo.

A continuación, degustará 3 vinos Boutinet, acompañados de tapas caseras preparadas por Nathalie y Jérôme, tras haber recibido clases de cocina para ofrecerle lo mejor. Un momento de convivencia que no debe perderse bajo los robles centenarios de la propiedad.

Nathalie führt Sie gerne zu Fuß durch die Umgebung ihres hübschen Weinguts im Herzen der Weinberge von Bordeaux: eine Wanderung, die mit Tapas endet… eine Naturpause, die gut tut!

Die 1h15-stündige, spielerische und pädagogische Wanderung führt Sie durch die Weinberge an den Hängen des Fronsadais und zeigt Ihnen die Methoden der Bodenbearbeitung im Detail. Sie werden sich die Zeit nehmen, die wunderschöne Landschaft, die Wiesen und die Burgruine zu bewundern, und das alles beim Gesang der Vögel, die unseren Wald bevölkern. Mehr als eine Wanderung, ein Moment ein wenig außerhalb der Zeit.

Anschließend probieren Sie drei Weine von Boutinet, begleitet von hausgemachten Tapas, die von Nathalie und Jérôme zubereitet werden, nachdem sie bei einem Koch Unterricht genommen haben, um Ihnen das Beste zu bieten. Ein geselliger Moment par excellence unter den hundertjährigen Eichen des Weinguts.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT du Fronsadais