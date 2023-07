Week end Découverte à scooter électrique en Drôme Provençale 1435 chemin neuf Marsanne, 19 octobre 2023, Marsanne.

Marsanne,Drôme

Revisitez vos séjours insolites en profitant d’un bon bol d’air. On vous invite à vagabonder à scooter électrique en mode seventies : genêts, lavandes, abricotiers, oliviers, truffières. Respirez et appréciez le plaisir d’une liberté retrouvée..

2023-10-19 fin : 2023-10-22 . .

1435 chemin neuf SARL Scoot Nomad Jonas

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Revisit your out-of-the-ordinary holidays with a breath of fresh air. We invite you to roam around on an electric scooter in seventies style: broom, lavender, apricot, olive and truffle trees. Take a breath and enjoy the pleasure of new-found freedom.

Reviva unas vacaciones insólitas y disfrute de un soplo de aire fresco. Le invitamos a dar un paseo en patinete eléctrico al estilo de los años setenta entre retamas, lavanda, albaricoqueros, olivares y campos de trufas. Tómese un respiro y disfrute del placer de una libertad recién encontrada.

Lassen Sie Ihre ungewöhnlichen Aufenthalte neu aufleben und genießen Sie die frische Luft. Wir laden Sie ein, mit einem Elektromobil im Seventies-Stil durch Ginster, Lavendel, Aprikosen- und Olivenbäume sowie Trüffelfelder zu streifen. Atmen Sie durch und genießen Sie das Vergnügen einer wiedergefundenen Freiheit.

Mise à jour le 2023-07-06 par Montélimar Tourisme Agglomération