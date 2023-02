143 rue du désert, un film de Hassen Ferhani Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mardi 11 avril 2023

de 19h00 à 20h40

. gratuit Entrée libre, dans la limite des places disponibles Cette projection sera présentée par Nabil Djédouani, réalisateur et chercheur indépendant. Au milieu du désert algérien, le petit relais de Malika borde la Transsaharienne. Dans un paysage immobile et aride, la vieille dame reçoit chaque jours les voyageurs qui s’arrêtent le temps d’un thé, d’une cigarette ou simplement pour la conversation. A la fois fiction et documentaire, ce film dévoile la sagesse de cette femme solitaire au travers des histoires des visiteurs qui se suivent, entre errance, poésie et humour. Cette projection sera présentée par Nabil Djédouani, réalisateur et chercheur indépendant. A propos du réalisateur : Né en 1986, Hassen Ferhani est un réalisateur emblématique du renouveau du cinéma algérien. Salué par la critique, son film a notamment été récompensé au festival de Locarno en 2019. Durée : 1h40

143 rue du Désert, de Hassen Ferhani, 2019, VOSTFR Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/143-rue-du-desert-un-film-de-hassen-ferhani/

© Extrait du film 143 rue du Désert de Hassen Ferhani

