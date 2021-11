Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy 143 RUE DU DÉSERT – Mois du film documentaire Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

143 RUE DU DÉSERT – Mois du film documentaire Erquy, 26 novembre 2021, Erquy. 143 RUE DU DÉSERT – Mois du film documentaire Armor ciné 1A Rue du Chemin Vert Erquy

2021-11-26 – 2021-11-26 Armor ciné 1A Rue du Chemin Vert

Erquy Côtes d’Armor Dans le cadre du mois du film documentaire, l’Armor Ciné d’Erquy diffuse un film chaque vendredi soir.

Ce soir : 143 rue du désert (1959) de Hassen Ferhani, durée 1h40, présentation et débat animé par Hussam Hindi. En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des êtres en errances et des rêves… Elle s'appelle Malika.

Dans le cadre du mois du film documentaire, l'Armor Ciné d'Erquy diffuse un film chaque vendredi soir.

Ce soir : 143 rue du désert (1959) de Hassen Ferhani, durée 1h40, présentation et débat animé par Hussam Hindi. En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des êtres en errances et des rêves… Elle s'appelle Malika.

Lieu Erquy Adresse Armor ciné 1A Rue du Chemin Vert Ville Erquy